S rozšířením Dukovan souhlasí necelá polovina Čechů, ukázal průzkum

V předchozích letech CVVM zjišťovalo názor lidí na případnou dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. "Výstavba nového bloku v Dukovanech má aktuálně o něco vyšší podíl odpůrců, než měla od roku 2016 do loňska dostavba Temelína," uvedli statistici.

Pro rozšíření Dukovan jsou častěji muži, absolventi vysokých škol, Pražané nebo dotázaní s dobrou životní úrovní. Spíše proti jsou lidé z měst s populací od 5000 do 15.000 obyvatel, dotázaní z Karlovarského či Královéhradeckého kraje a především pak ti, kteří uváděli, že by se podíl jádra na výrobě elektrické energie do budoucna měl snižovat, případně že by měl zůstat na dosavadní úrovni.

Velké nebo střední obavy z používání jaderné energie má 31 procent lidí, malé obavy přiznává 37 procent dotázaných, bez obav se k jádru staví 27 procent Čechů. "Přes drobné fluktuace v rozložení odpovědí na použité škále je míra obav v souvislosti s používáním jaderné energie od roku 2011 poměrně stabilní a zároveň že je zřetelně nižší než v roce 1993, kdy byla otázka v této podobě zkoumána poprvé," uvedlo CVVM. Většina lidí by neuvažovala o přestěhování, pokud by v okruhu do 30 kilometrů od jejich bydliště byla uvedena do provozu jaderná elektrárna.

Polovina Čechů nyní důvěřuje vládě při rozhodování o jaderné energetice. Opačně se vyjádřilo 37 procent lidí. Proti loňskému roku se o čtyři procentní body zvýšil podíl nedůvěřujících na úkor podílu nerozhodných odpovědí. "V porovnání s roky 2017 či 2013, kdy byly výsledky šetření podle všeho významně ovlivněny tehdejšími vládními krizemi a vysokou obecnou nedůvěrou k vládě, je důvěra, že vláda rozhoduje správně o rozvoji jaderné energetiky u nás, vyšší," dodali statistici.

Průzkum se uskutečnil od 20. června do 2. července a zúčastnilo se ho 1013 lidí.