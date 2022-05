S televizním příjmem mají problém desítky tisíc lidí, ČTÚ to podle Síkely neřeší

Ministr prohlásil, že čeká změnu přístupu regulátora. ČTÚ má do konce května navrhnout plán konkrétních opatření včetně termínů realizace. "Od ČTÚ očekávám změnu přístupu. Úřad by měl napříště k problematice přistupovat aktivně a vstřícně," uvedl.

Na zhoršení příjmu televizního signálu po přechodu na DVB-T2 v roce 2020 si podle Síkely stěžovaly desítky starostů i vedení České televize, u jejíchž programů je výpadek signálu nejmarkantnější.

Vedení ČTÚ podle Továrkové Síkelu o schůzku dlouhodobě žádalo, aby se ministr mohl seznámit s důležitými problémy."Byli jsme připraveni pana ministra podrobněji seznámit s naší agendou a některými aktuálními otázkami a problémy, které trápí český telekomunikační trh, včetně návrhů jejich řešení. Nečekali jsme, že schůzka bude trvat několik minut, během kterých nebudeme vůbec puštěni ke slovu," uvedla Továrková v tiskové zprávě. O řešení problémů s TV signálem se nezmínila. "Nedomníváme se, že by takové jednání vedlo k možným pozitivním změnám na českém telekomunikačním trhu, například ve smyslu žádoucího zlevnění mobilních dat,“ uvedla.

Síkela také Továrkovou upozornil, že ČTÚ nemá politický mandát k oznámení, jak bude stát postupovat v otázce terestrického vysílání po roce 2030. Továrková dříve zmínila, že by bezplatné terestrické vysílání mohlo skončit a stát by mohl frekvence uvolnit pro rychlé mobilní sítě. Lidé by měli přejít na příjem televize přes internet, satelit nebo kabelové sítě.

Přechod na digitální televizní standard DVB-T2 umožnil uvolnění pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G, které následně mobilní operátoři vydražili v aukci.