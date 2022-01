Sčítání: Domovní fond se za desetiletí zvětšil o devět procent

Naopak nejmenší podíl nových domů má Královéhradecký kraj. Z posledního desetiletí pochází každý čtrnáctý. Ukázaly to první výsledky loňského sčítání, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Cenzus, který se opakuje každých deset let, se konal loni na jaře. Údaje jsou k 27. březnu.

"Devět procent domovního fondu bylo postaveno v posledním desetiletí mezi sčítáními. Zhruba každý čtvrtý dům byl postaven před rokem 1946," upřesnil gestor sčítání Robert Šanda.

Nejpočetnější domovní fond má Středočeský kraj. Stojí v něm téměř každý šestý dům z republiky. Celkem jich je skoro 404.000. Za posledních 30 let jich tu přibylo nejvíc, a to o 40 procent. Druhý nejrychlejší nárůst byl od roku 1991 v Karlovarském kraji, a to o 32 procent. I tak má tento kraj domů nejméně, a to 49.300. Od počátku 90. let se fond naopak rozrostl nejméně ve Zlínském kraji, a to o necelých 16 procent. Celkem v zemi přibylo od roku 1991 více než 484.000 domů. Představuje to pětinu domovního fondu.

Za poslední desetiletí se dohromady postavilo a zrekonstruovalo přes 216.700 domů. Je to méně než v předchozích deseti letech, kdy to bylo 273.900 domů.

Každý osmý dům ve Středočeském kraji vyrostl po roce 2011. V Královéhradeckém kraji to byl každý čtrnáctý dům a v Praze zhruba každý dvanáctý. Za minulého režimu se nejvíc domů budovalo v Moravskoslezském kraji, za první republiky a protektorátu v Praze.

Celkem 88 procent domů vlastní jednotlivci. Šest procent mělo spoluvlastníky. Vlastníkem 2,4 procenta domů byly firmy či jiné právnické osoby, 1,8 procenta patřilo obcím či státu. Bytovým družstvům připadá 0,6 procenta domovního fondu.

Podle Šandy při sčítání v minulém roce statistici vůbec poprvé využili při zjišťování informací o domech úřední data. Lidí se neptali. Údaje získali z databází.