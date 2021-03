Sčítání ukáže, jestli epidemie proměnila práci a dojíždění

Praha 24. března (ČTK) - Letošní sčítání lidu by mohlo ukázat, jestli práci v Česku proměnila koronavirová epidemie. Lidé budou totiž odpovídat i na dotazy, kde mají pracoviště či zda a jak do zaměstnání dojíždějí. Vyplývá to ze sčítacích formulářů. Podle pracovníků Českého statistického úřadu (ČSÚ) by se do kolonek měl zapisovat obvyklý stav či jeho trvalé změny, ne dočasná situace.

Sčítání lidu, domů a bytů začne o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá do 11. května. Do 9. dubna budou lidé moci vyplňovat formuláře on-line. Podle statistiků je elektronické sečtení jednodušší. Všechny odpovědi není nutné vypisovat, stačí vybírat z nabídky. Ti, kteří se nesečtou přes internet, pak budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. ČSÚ uvedl, že podle průzkumu plánuje svá data odeslat elektronicky sedm z deseti Čechů a Češek.

Ve formuláři je dotaz, kam lidé chodí či jezdí do práce. V on-line dotazníku bude možné jako pracoviště vybrat bydliště, jinou adresu, jiný stát i to, že člověk stálé pracoviště nemá. Řada zaměstnanců pracuje nyní už měsíce z domova.

"Pokud někdo pracuje z domu a ví, že změna je trvalého charakteru a že nebude už do zrušené kanceláře docházet, i když pomine covid, bude dál pracovat z domu, uvede jako pracoviště bydliště," uvedla na webináři o on-line vyplňování dotazníků vedoucí koordinace přípravy a zpracování sčítání Anna Podpierová z ČSÚ. Pokud je podle ní změna způsobu práce jen dočasná a člověk do zaměstnání po odeznění epidemie znovu začne chodit, zvolí podle toho odpověď.

Další otázka zjišťuje, jak často z domova člověk dochází či dojíždí do zaměstnání. Z nabídky je možné vybrat pětkrát týdně a častěji, jedenkrát až čtyřikrát týdně, pravidelně méně než jednou týdně či nepravidelně. Poslední možností je to, že pracovník nedojíždí či nedochází z domova, ale z jiného místa. Následující dotaz se pak týká toho, jak se člověk do práce dostává, a to pěšky, autem, městskou dopravou, vlakem či na kole.

Koronavirová epidemie jízdy do práce u řady lidí omezila. Někteří přestali využívat hromadnou dopravu a jezdí víc autem. V některých podnicích se upravil režim. Pracovníci se třeba rozdělili do týmů, které se střídají po několika dnech.

Ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda na webináři řekl, že formuláře vznikaly před tím, než se koronavirová nákaza objevila. Epidemie se tak do dotazů přímo nepromítla. Podle Šandy stav po zvládnutí nákazy nebude stejný jako před šířením viru. "Do situace před covidem se už nevracíme. Kultura se změní trvale," míní Šanda.

Formulář bude možné vyplňovat na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné stáhnout. Elektronický dotazník bude vedle češtiny ještě v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či živý chat s operátorem.