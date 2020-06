Důchodců se týká jeden negativní trend. Česko není výjimkou

Například 92letý Josef žil společně se svojí dcerou a čas od času se stýkal i s vnučkou. Navzdory svému vysokému věku byl aktivní a chodil i nakupovat. O hrůzách, které ale musel doma snášet, vědělo pouze několik málo lidí, kteří s ním sousedili. Křik a sprosté nadávky, jakož i třískání dveřmi a rozbíjení nádobí, byly na denním pořádku. Informoval o tom server idnes.cz.

Vzdělávací centrum pro seniory Elpida poukazuje na to, že právě staří lidé vykazují snad všechny vlastnosti obětí domácího násilí, čímž se stávají nejsnadnějším terčem. „Mají zhoršený zdravotní stav, jsou méně samostatní a žijí do jisté míry v sociální izolaci – ať už proto, že na tom nejsou fyzicky dobře, nebo proto, že s přibývajícím věkem přirozeně ztrácí kontakty,” varuje organizace.

Za pravdu jí dává i Policie ČR, která na svých stránkách potvrzuje, že právě senioři bývají často osamělí, nemocní, slabí, bezradní, vyděšení, melancholičtí, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, čímž se s nimi snadno manipuluje.

Jak už bylo zmíněno, tak podle Českého statistického úřadu se s psychickým týráním setkalo 11,6 % lidí starších 60 let, více než 6 % se stalo oběťmi ekonomického násilí, 4,2 % bylo zanedbáváno a 2,6 % fyzicky napadáno, přičemž každý stý si prošel i sexuálním obtěžováním.

"Na začátku často bývá ponižování, které po letech vede bohužel až k fyzickému týrání,“ varoval Jaroslav Lorman, výkonný ředitel organizace ŽIVOT 90.

"Časté je také zanedbávání, vydírání. Setkáváme se také s případy, kdy vedle psychického násilí v podobě ponižování, zesměšňování a nátlaku dochází k omezení osobní svobody – rodina společně žijící se seniorem mu zakazuje užívat některé části domu, vypíná přívod vody či tepla, či jinak dává seniorovi najevo, že on není tím, jehož životní potřeby by byly v domě respektované,“ podělila se o zážitky, s nimiž se senioři často svěřují operátorům, vedoucí Linky seniorů Centra Elpida Kateřina Bohatá.

Zmiňovaný dvaadevadesátiletý pán neměl problémy jenom s tím, že by jej dcera vulgárně napadala, nýbrž i s krádežemi peněz a snahou jej zavřít na psychiatrii, ač k tomu nebyl důvod.

Příčinu je třeba hledat v pozůstatcích předlistopadového režimu

„Senioři jsou nejpočetnější skupinou občanů, kteří věřili ve změny po roce 1989, proto jsou také nejvíce zklamaní vývojem po 30 letech. Po roce 1989 jsou ohroženy životy seniorů v Česku pro převzatý model chování z dob hlubokého komunismu, který nejlépe ovládá model jak zacházet s občanem oslabeným věkem a zdravotním stavem,” upozornila ředitelka Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory Jitka Hoplíčková.

"Nezřídka hraje roli nedostatečně zvládnutá životní role trýznitele – může to být například nezaměstnanost, rozpad partnerského vztahu, problémy s alkoholem či jinou závislostí. Často se stává, že starší rodiče v náročné situaci pomohou svému dítěti – nabídnou bydlení či zaplatí splátku, pak se ale situace vymkne kontrole a počáteční pomoc začne být trvale vyžadována,“ líčila Bohatá s vysvětlením, že agresory se zpravidla stávají vlastní děti seniorů.

Pokud jde o pohlaví, tak jsou muži a ženy ohroženi stejně. Kromě rodiny ale dochází k násilí na seniorech i v pečovatelských zařízeních a jiných ústavech.

Na to upozorňují samotní policisté. „Personál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele,” upozornila česká policie na svých stránkách s poznámkou, že jako týrání lze vyhodnotit i nedostatek poskytovaných služeb, stejně tak i nedostatečné informování o právech apod.

"Senioři a seniorky si o pomoc obvykle sami neřeknou. Často si také různá příkoří, která se jim stanou, kladou sami sobě za vinu,“ upozornil Lorman na smutnou skutečnost, že oběti málokdy vyhledají pomoc.

Výzkumy kriminologického ústavu navíc uvedly, že drtivá většina týraných ani neví, kde vyhledat pomoc. Jistou pomoc jim v tomto směru nabízejí krizové linky, na něž se rok s rokem obrací více lidí.

„Počet hovorů s lety mírně narůstá, což ale může být i důkaz pozitivního trendu – nemusí to nutně znamenat, že případů násilí na seniorech je více, ale že je více seniorů, kteří si říkají o pomoc, pokud se s domácím násilím setkají,“ pochvalovala si vedoucí Linky seniorů.

„V těchto případech máme v loňském roce 188 ohrožených osob ve věku 65 a více let,“ informoval mluvčí policejního prezidia David Schön s dodatkem, že oficiální statistika domácího násilí na seniorech není vedená.

Bohatá zároveň také varovala, že mnoho starých lidí se bojí vyhledat pomoc kvůli obavám z případného zhoršení situace.

"Museli by se odstěhovat? Přišli by i o ten jediný kontakt, který se svým synem mají? Někdy se však také ukazuje, že seniory ve vyhledání pomoci blokuje některý z rozšířených mýtů a polopravd – například, že když domácí násilí oznámí, ihned přijede policie a promluví si s trýznitelem, což situaci ještě zhorší. Nebo, že to budou muset být vždy oni, kdo bude muset opustit bydliště,“ vysvětlovala.

"Pokud máte pocit, že se například ve vašem bydlišti nebo v sousedství špatně zachází s nějakým seniorem, obraťte se přímo na policii,“ apeloval Lorman na všímavost k okolí. Jako příklad uvedl vnučku zmiňovaného pana Josefa, která na svou matku podala trestní oznámení pro krádež a týrání svěřené osoby, protože chtěla svého dědečka zachránit.