Šest let vězení pro piráta silnic platí. Najížděl na auto, rozbil mu okno kuličkou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Miroslav Štíbr, který podle obžaloby v létě 2018 agresivně najížděl na auto a rozbil mu okno skleněnou kuličkou, půjde do vězení na šest let. Rozsudek pražského krajského soudu dnes potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Soudy muži zároveň na sedm let zakázaly řídit motorová vozidla.