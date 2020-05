Setkání navzdory bariéře. Na česko-německé hranici bylo rušno, dohlížela armáda

Podle iniciátorky setkání Veroniky Křížkové se sešlo asi 30 lidí, ale postupně přicházeli další. Z obou stran hranice lidé přinesli i občerstvení. "Ale protože si je nemůžeme předávat, tak jsme je položili na hranici a lidé z druhé strany si pak přišli a vzali si," popsala realitu dnešních opatření na hranicích ČTK.

Zákaz volného pohybu přes hranici zasáhl podle Křížkové do života mnoha lidí. "Lidé se běžně navštěvovali, chodili si nakoupit, opravovat auta z jedné strany hranic na druhé. I já ještě jezdím na zimních pneumatikách, protože se přes hranici bez testu nedostanu," řekla.

V Mýtině se ukázal odlišný přístup k přeshraničnímu styku na obou stranách hranic. Zatímco z německé strany se na setkání přijela podívat jen policejní hlídka, z Čech přijelo několik policejních aut, a policistů a vojáků tak bylo téměř tolik jako účastníků setkání. "Ale nijak nezasahovali, jen na setkání dohlíželi," uvedla Křížková.

Podobná setkání na hranicích se dnes konala na asi 18 místech. Podle organizátora setkání v Trojmezí na Chebsku Pabla Schindelmanna chtějí účastníci symbolicky začít zašívat ránu, kterou myšlenka evropské sounáležitosti utrpěla současnými událostmi.

Účastníci akcí Soboty pro sousedství věří tomu, že současná situace, která sousedy na hranicích rozdělila, už brzy skončí a život se vrátí opět do normálu. "Naše setkání umožňují lidem osobní setkání, aniž by podstupovali drahé testování na nemoc covid-19 nebo museli jít do čtrnáctidenní karantény, případně aniž by byli nuceni lhát českým policistům na hranicích o důvodech překročení hranice," říká jeden ze spoluorganizátorů, ústecký germanista Jan Kvapil.