Silvestr v Česku se rozjíždí. Centrum Prahy zaplnili hlavně cizinci

Korzující skupinky tvořily zejména mladší lidé, ale výjimkou nebyly ani zástupci starší generace. Naopak děti už odpoledne z centra metropole téměř vymizely. V ulicích byla slyšet zejména ruština, angličtina, němčina, italština a španělština. Lidé zatím neměli v rukou skleničky či lahve s alkoholem, alespoň ne v míře přesahující běžný obrázek centra Prahy.

Na silvestrovské oslavy se chystal také personál stánků s občerstvením na obou náměstích. Jak ČTK řekl jeden ze zaměstnanců, trhy nabízejí obvyklý sortiment a zvláštní silvestrovskou nabídku nepřipravily. Na Václavském náměstí, které tradičně patří pyrotechnice, se podle něj oslavy každý rok rozjíždějí po 18:00.

"Mění se to tu ve válečnou zónu," řekl. Dodal, že při posledních oslavách byl sám svědkem situace, kdy opilý cizinec zapomněl odhodit zapálený dělobuch a přišel o prsty.

Hudební program na Staroměstském náměstí potrvá do půlnoci. Organizátoři trhů pro oslavující připravili živé kapely a zahraje také DJ. Od 16:45 do 17:45 vystoupí pop rocková skupina The Apples. Poté na pódium nastoupí česko - švédský DJ Mikael Van Dikeen, který se bude střídat s další pop rockovou kapelou So Fine. Provoz stánků s občerstvením zůstává zachován, prodej skončí v půl jedné v noci.

V okolí Václavského a Staroměstského náměstí a Karlova mostu, kam nový rok přicházejí slavit tisíce lidí, si oslavy vyžádají omezení pro automobilovou dopravu. Dopravní podnik také prodlouží provoz metra přibližně do 02:30, soupravy budou jezdit každých deset minut.

Na bezpečnost a pořádek v ulicích dohlížejí policisté a strážníci, a to včetně hlídek na Vltavě. O půlnoci také začne videomapping na budově Státní opery u příležitosti jejího znovuotevření po generální rekonstrukci. Projekce potrvají do 5. ledna a vyžádají částečné omezení provozu na magistrále v okolí budovy.