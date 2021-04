Síť 5G Vodafonu využívají už desítky tisíc lidí

Vodafone spustil 5G v prvních pěti městech loni na podzim. V současnosti sítí pokrývá 3,5 milionu lidí, tedy asi třetinu populace. "Zatím se zaměřujeme na pokrývání větších územních celků. Zahušťovat a zvyšovat její kapacitu začneme později," dodal Dvořák.

Vodafone ve středu jako první z tuzemských operátorů vypnul starší síť 3G, kterou využívalo asi jedno procento zákazníků. Uvolněné frekvence chce využít pro budování 5G nebo zvyšování kapacity LTE. Pro 5G operátor rovněž využije kmitočty v pásmech 700 a 3500 MHz z nedávné aukce, čeká jej ještě výměna pásem s ostatními operátory, aby vznikly větší využitelné bloky.

Podle viceprezidenta regulace a vnějších vztahů Richarda Stonavského Vodafone ukončil všechny tuzemské spory v souvislosti s aukcí kmitočtů, nicméně dál trvá na tom, že aukce nebyla správně nastavena a proto dále pokračuje řízení s Evropskou komisí. Jde mimo jiné o malý maximální rozsah přidělovaných kmitočtů v pásmu 3,5 GHz, který neumožní dosahovat maximální rychlosti kolem jednoho Gbit/s. Ty jsou potřebné například pro samořiditelná auta nebo některé stroje. Zatímco doporučení EU bylo přidělení 80 až 100 MHz pásma, Česko rozdělilo jen bloky 60 MHz.

"Paradoxně by se tak mohlo v budoucnu stát, že samořiditelné auto cestující z Německa zastaví na Rozvadově a nebude moci bez řidiče pokračovat dál, protože v Česku nebude dostatečně rychlá mobilní síť," podotkl Stonavský.

Firma měla na konci fiskálního roku, který skončil 31. března, 4,5 milionu zákazníků. Dvořák uvedl, že vzrostl počet uživatelů fixní sítě meziročně o pět procent a naopak v mobilní síti klesl počet předplacených karet o 14 procent, což souvisí například s menším počtem zahraničních pracovníků v Česku nebo turistů. Počet smluvních klientů se o pět procent zvýšil. Tržby z roamingu kvůli koronavirovým omezením klesly o 68 procent. Internetovou televizi Vodafone TV využívají vyšší desítky tisíc zákazníků.

Operátor nahradil stávající slogan "Budoucnost je úžasná. Ready?" novým "Together we can", který bude od 2. dubna podporovat televizní kampaň. V rámci kampaně firma nabídne mimo jiné připojení o rychlosti jeden Gbit/s za 550 Kč měsíčně, tedy za poloviční cenu, a to nastálo.