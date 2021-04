Školy a obchody se i ve Zlínském kraji otevřou v pondělí

Prioritou bylo podle hejtmanství vrátit děti do škol, podle hejtmana by také nemělo smysl nechat zavřené obchody a služby, kdyby se otevřely v okolních krajích. Je jasné, že lidé by za službami vyrazili, což by nebylo šťastné řešení, uvedl Holiš.

"Zlínský kraj je pořád ve stupni tři, to znamená, že není nejhorší. Zlínský kraj odpovídá průměru republikového nárůstu, není tady výjimka, že by to bylo jinak," uvedl náměstek ředitelky krajské hygienické stanice Vladimír Mojžíšek. Nejhorší situace v kraji je podle něj v okrese Zlín.

"Nikdo nám nedokázal, že otevření škol a rozvolnění části služeb situaci zhorší natolik, že by byla horší, než kdybychom zůstali částečně uzavřeni a byly otevřené služby v okolních krajích. To neumíme porovnat. Selským rozumem se na to díváme tak, že s ohledem na situaci v nemocnicích, která je tam tři čtyři týdny stejná, jeden týden navíc, který nám nabízelo ministerstvo zdravotnictví, kdy by opatření zůstala, by nic neřešil," uvedl Holiš. Zdůraznil, že na postupu se shodlo hejtmanství s hygieniky, nemocnicemi a předjednáno je i s ministerstvem.

Podle hejtmana je dál potřeba opatrnost a dodržování opatření. "Vir jsme neporazili, stále tady je, náš boj se jen mění v jiný způsob, ale bohužel jsme ještě nevyhráli. Ovlivní to hodně chování lidí," uvedl hejtman. Zástupce krajské hygienické stanice dnes také uvedl, že se ve spolupráci s policií zpřísní kontroly opatření, například u výdejních okének restaurací.

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu doporučil, aby se v kraji rozvolnění vzhledem k pozdějšímu doznívání epidemie koronaviru posunulo o týden proti zbytku země, tedy k 19. dubnu. Vedení kraje poté situaci s hygieniky i zástupci ministerstva řešilo, posuzovalo tři varianty.