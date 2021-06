Smrt muže v Teplicích: Na internetu se objevilo další video, předchází zásahu policie

Videu předcházel záznam, který zveřejnila policie a byl natočený z jiného úhlu. V něm Tomáš do auta buší pěstmi. Po internetu koluje také amatérské video ze zásahu, Rada Evropy na jeho základě ve středu vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření úmrtí. Podle policejního mluvčího pitva vyloučila souvislost mezi úmrtím a zákrokem policie. Muž byl zřejmě pod vlivem drog a příčinou smrti patrně bylo předávkování, uvedla policie.

K okolnostem zásahu se dnes odpoledne vyjádří v Ústí nad Labem představitelé krajské policie.

K důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích vyzvala i česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Policejním zásahem se hodlá zabývat i zástupkyně českého veřejného ochránce práv Monika Šimůnková.

Policisté v sobotu odpoledne zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů, kteří také poškozovali cizí auta. Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš zemřel v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Zdůvodnili to tím, že muž při zatýkání kladl odpor. Policie popřela, že by metoda znehybnění muže vedla k jeho smrti. Přiměřenost zásahu zkoumá policejní odbor vnitřní kontroly.

Teplický incident vyvolal pozornost nejen v České republice, ale také ve světě. Na místě, kde v Teplicích v sobotu v sanitce muž po policejním zákroku zemřel, vzniklo pietní místo, ke kterému přicházejí stovky lidí, zapalují svíčky a pokládají květiny.