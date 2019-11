Smrt pacienta po operaci kýly. Soud potvrdil vinu chirurgů z přerovské nemocnice

Soudkyně Michaela Burešová uvedla, že obžalovaní ve fázi, kdy se stav pacienta zhoršoval, nezjišťovali příčinu jeho stavu a nepodnikli aktivní kroky k záchraně jeho života. Nenařídili podle ní základní vyšetření včetně odběrů.

"Podle našeho názoru je zde příčinná souvislost mezi jejich jednáním, či spíše opomenutím, a smrtí pacienta. Nebýt jejich neadekvátního jednání, byla by šance na přežití pacienta větší," uvedla soudkyně.

Pacient zemřel v přerovské nemocnici 1. února 2016 po čtyřech dnech hospitalizace. Druhý den po operaci byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení, tam se však jeho stav zhoršoval. Lékaře zalarmovala nakonec pacientova rodina. Řádné vyšetření odhalilo akutní zánět pobřišnice, ani následná urgentní operace muži život nezachránila. Zemřel na celkovou sepsi organismu.

Obhájci se hájili tím, že je o vysoce odbornou věc. Zdůraznili, že na smrti pacienta měly vliv různé okolnosti a lékaři za jeho smrt vinu nenesou. "Není zde dána odpovědnost mého klienta ani spoluobžalovaného. Je to sice smutná záležitost, ale musí zde platit zásady trestního řízení," uvedl Kalabusův obhájce. "Je mi líto, jak léčba dopadla. Myslím si, že jsem ale udělal vše, co bylo v mých silách. Nic jsem nezanedbal," uvedl lékař Kalabus.

Žalobkyně však dnes na jejich vině trvala. Uvedla, že i podle znalce byl stav pacienta před operací natolik dobrý, že mohl zákrok podstoupit a jeho předchozí onkologické onemocnění na to nemělo vliv. "Jeho úmrtí lze považovat za následek nedostatečné péče. Situace by byla podle něj řešitelná, pokud by byla podchycena včas," uvedla žalobkyně.

Trest je podle krajského soudu přiměřený, uložený je při spodní hranici trestní sazby. Lékaři činnost zakázánu nemají, neukládal jim ji okresní soud a nepožadoval ji ani žalobce s tím, že by to bylo vůči životní profesi obou obžalovaných příliš drastické. Vyjádření vedení nemocnice ČTK zjišťuje.