Sociální služby možná dostanou peníze na dofinancování výdělků, uvedla Maláčová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poskytovatelé sociálních služeb by mohli dostat zhruba 900 milionů korun na dofinancování péče o potřebné. Peníze by se měly využít na výdělky a jejich navýšení. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). O dofinancování žádají poskytovatelé a kraje. Hejtmani o tom jednali v polovině června s vládou, ta jim finance přislíbila.