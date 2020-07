Pandemie odkryla slabiny státu, pomoc některým lidem vázne, říká sociolog

Sociolog zároveň také upozornil, že je Česko z hlediska ekonomického i epidemiologického stále zranitelné, ačkoliv se po uvolnění karanténních opatření dokázalo víceméně vrátit k normálu. Kvůli pandemii covid-19 se navíc podařilo poodkrýt některé slabiny českého státu.

"Odkryla to, že některé složky sociálního systému neumí rychle pomáhat, nemáme třeba dávku, která by rychle pomohla lidem, kterým se propadly příjmy. Na to by měla cílit dávka mimořádné okamžité pomoci, ale o tu si požádalo docela málo lidí," uvedl Prokop v rozhovoru pro ČT24.

"Tu dávku si vzalo pár tisíc lidí, asi bychom ji mohli dát desetitisícům, ale nikdo o ní neví. Projevuje se pomalost sociálního systému,“ dodal s poznámkou, že se spousta lidí nevyzná v sociálním systému.

Dobře, ale pozdě

Sociolog zároveň také řekl, že stát má rezervy v datových analýzách, které by mu bývaly mohly pomoct objasnit skutečné dopady krizí na životy jednotlivých lidí. "Odkryla to, že některé věci nedokážeme datově zkoumat, takže vlastně nevíme dodneška úplně přesně, jaké byly dopady na domácnosti,“ konstatoval.

Jisté analýzy jsou sice schopny poskytnout buď sociologické výzkumy anebo bankovní statistiky. I tak ale stát nedisponuje dostatečným množstvím nástrojů na zkoumání vlivu mimořádných situací na lidi.

Prokop, který je sám členem Národní ekonomické rady vlády, dodal, že už od začátku usiloval, aby přijatá opatření nezvyšovala nerovnost, ale naopak přispěla zabezpečení všech sociálních vrstev. Chyby shledal v tom, že pomoc mohla být v určitých případech rychlejší.

"Některá opatření jsme udělali dobře, ale třeba o dva měsíce později než v zahraničí,“ uvedl v Interview ČT24. Příkladem je chystaná pomoc lidem pracujícím na dohodu. „Řada opatření byla pomalá, těm dohodářům jsme měli pomoci před dvěma měsíci,“ dodal. Sněmovna se lidmi, kteří dělají na dohody, začala zabývat v pátek 10. července.

Past exekucí

Sociolog zároveň také poukázal na absenci systémových změn v případě exekucí a institutu osobního bankrotu. Hodně lidí je totiž zadlužených, a proto jsou také více ekonomicky zranitelní. Pochválil sice některá opatření, které přijali politici, ale stále považuje cestu k oddlužení za příliš složitou.

"U nás je ten proces tak těžký, že se do toho skoro nikdo nehlásí, ani po těch reformách. Proto pořád máme 800 tisíc lidí v exekuci. A my potřebujeme, aby se dluhové poradny zabývaly novými lidmi a pomáhaly jim, a ne aby se stále zabývaly 800 tisíci lidmi, kteří jsou v exekucích od roku 2012,“ dodal Prokop.