Sotolář z kauzy opencard může dál soudit, nebude předsedou senátu

Podle předsedy kárného senátu Aleše Roztočila se neprokázalo, že by Sotolář zásahy dělal ve snaze poškodit obžalované. Senát zohlednil také dosavadní dobrou reputaci Sotoláře.

Kárný senát věnoval Sotolářovu případu dva jednací dny. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v závěrečném návrhu trvala na odvolání Sotoláře z funkce soudce. Jeho nadřízený Libor Vávra, předseda městského soudu, byl mírnější, žádal jen odvolání z funkce předsedy senátu. Nakonec byl Vávra se svým návrhem úspěšnější.

Podle kárných žalob Benešové i Vávry manipuloval soudce s protokoly z jednání, měnil tak i význam některých výroků. Sotolář připustil, že existují rozdíly mezi zvukovým záznamem a protokolem, vyloučil ale, že by byly pouze v neprospěch obžalovaných, případně že by jim chtěl uškodit.

"Proč bych to dělal? Neměl jsem žádný osobní zájem na výsledku řízení, případně snad na odsouzení obžalovaných," řekl Sotolář kárnému senátu. Upravoval podle svých slov jen ta místa v protokolech, kde přepisy nebyly úplné, obsahovaly nedokončené věty nebo v nich bylo něco nepřesně zachyceno. S novináři po dnešním výroku hovořit nechtěl.

Podle rozhodnutí kárného senátu Sotolář někdy vypouštěl z protokolu slova či delší pasáže, jindy je přeformuloval. Do přepisu výpovědí také doplňoval věty, například "My jsme ho nepotřebovali", "To nehraje významnou roli", "To za takovou cenu už určitě nepůjde" nebo " Na jejich podmínky se nedá přistoupit".

"Nepovažuju to za zločin, ale je to gigantická ostuda," uvedl Vávra. "Není to jenom ostuda, je to něco nemyslitelného, co by se vůbec nemělo v justici dít, totálně to znevěrohodňuje justici," řekla Benešová. Nikdo podle ní nemůže zaručit, že Sotolář nebude podobný postup opakovat v budoucnosti. Rozhodnutí kárného senátu bude respektovat. "Je to konečné, musím se s tím smířit," řekla novinářům.

Benešová už dříve dočasně zprostila Sotoláře funkce. Nyní se vrátí znovu do práce, podle Vávry patrně do téhož senátu, ve kterém působil i dříve. Nebude však předsedou.

Sotolář dvakrát uznal bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další někdejší radní vinnými z porušování povinností při správě cizího majetku. V roce 2012 podle obžaloby neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard. Magistrát firmu oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění.

Vrchní soud oba Sotolářovy rozsudky zrušil. Případ dostala na starost nová soudkyně. Hudeček je už pravomocně osvobozen. Podle nového verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Údajnou manipulací s protokoly se zabývala na základě trestního oznámení Nadačního fondu proti korupci také policie. Sotoláře ale stíhat nebude. Nespáchal podle policistů trestný čin.