Soud přísně potrestal prodejce padělaných obrazů. Dostane Bohdalová odškodné?

Trojice se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustila podvodu a způsobila škodu za desítky milionů korun, kterou musí společně uhradit. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce, který v závěrečné řeči navrhl jejich osvobození, si ponechal lhůtu.

Žalobce Miroslav Forejt nevyloučil to, že by mohl podat odvolání i ve prospěch obžalované trojice. "Rozsudek je v rozporu se závěrečným návrhem státního zástupce. Proto se budu skutečně poctivě zajímat o to, co soud k jeho názoru vedlo," prohlásil. Situaci považuje za výjimečnou, sám se s ní prý ještě nesetkal. Podle advokáta Fröhlichových Tomáše Kaisera je pak verdikt "v rozporu s obsahem spisu".

K soudnímu jednání dnes přišla i herečka Jiřina Bohdalová, která požaduje náhradu škody kvůli tomu, že získala jeden z údajných padělků - obraz Emila Filly Zátiší s dýmkou a hrozny. Soudkyně jí přiřkla zhruba 1,5 milionu a úroky. Bohdalová, kterou do soudní síně doprovodil hudebník Michael Kocáb, odmítla verdikt komentovat. "Nejsem právník," řekla novinářům. K rozsudku se nevyjádřili ani Fröhlich a Trokan, Fröhlichová se z dnešního jednání omluvila.

Mezi poškozenými vystupuje také režisér Ivan Zachariáš, který má podle Říhové dostat od obžalovaných 1,2 milionu korun. S dalšími nároky se mají Zachariáš i Bohdalová obrátit na civilní soud, protože obrazy koupili od prostředníka za vyšší ceny. Trojice má odškodnit i soudního exekutora Reného Mohylu.

Fröhlichovi a Trokan prodali desítky obrazů za zhruba 30 milionů korun. Další údajné padělky v hodnotě zhruba 51 milionů k prodeji nabízeli. Podle soudkyně věděli, že jsou díla padělaná. Policie také v bytě manželů zajistila další umělecká díla, která by v případě pravosti stála zhruba 26 milionů korun. Podle rozsudku propadnou státu. Z několika skutků soudkyně trojici zprostila obžaloby, původní zamýšlená škoda byla ještě o několik milionů vyšší.

"Obžaloba byla z větší části naprosto důvodná," prohlásila Říhová. Trestní senát neměl naprosto žádné pochybnosti o závěrech státem určených znalců, tedy že obrazy nejsou originální. Pochybnosti o pravosti uměleckých děl by měl podle soudkyně i laik. "Nemohli jsme si nevšimnout podobností různých obrazů od různých autorů," uvedla Říhová. Obrazy byly podle ní například podobně barevné, navíc měly sporný původ.

Státní zástupce ale na konci devět měsíců trvajícího jednání prohlásil, že znalci, kteří označili díla za falzifikáty, nepůsobili u soudu přesvědčivě. "V případu byl zpracován jediný revizní posudek Národní galerií a ta dospěla k opačnému názoru," řekl novinářům po vynesení verdiktu. K prokázání viny pak podle něj chybí výslechy padělatelů, kteří buď neexistují, nebo je policie nedokázala zjistit.

Fröhlichovi a Trokan vinu od počátku odmítají. Fröhlich si myslí, že trestní stíhání si objednala jeho konkurence. Dodnes je přesvědčen o tom, že všechna prodaná díla byla pravá. Obrazy podle své výpovědi částečně zdědil po rodičích a částečně nakoupil po Česku i v zahraničí. Podle Kaisera pak znalci, kteří prohlásili díla za padělky, hodnotili obrazy velmi nedbale.

Fröhlichovi a Trokan prodávali do galerií či obchodníkům obrazy českých umělců, například Josefa Čapka, Josefa Lady, Františka Kupky, Emila Filly, Václava Špály, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského či Toyen. Cena děl se pohybovala od desítek tisíc korun po několik milionů. Vůdčí úlohu měl podle soudu Fröhlich, podvody řídil a organizoval. Vybíral znalce i galeristy.

Většina údajně padělaných děl se na trhu objevila mezi lety 2013 až 2016. Byly mezi nimi olejomalby, akvarely i náčrty.