Soud v kauze Čapí hnízdo pokračuje. Auditor řekl, že neznal vlastnickou strukturu

Obžalobě v případu čelí předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, který se z dnešního jednání omluvil, a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Hlavní líčení bude pokračovat od 12:30, kdy budou vypovídat další svědci.

"Víme, že bylo vydáno 20 kusů jmenovitých akcií v listinné podobě v hodnotě 100.000 korun. Akcionáři byli anonymní, my jsme jména neznali," popsal Otřísal. Uvedl také, že od roku 1995 jeho auditorská společnost spolupracovala s Agrofertem, v Agrofertu se podle něj také uskutečnila jednání o auditech. O vztahu mezi Agrofertem a Čapím hnízdem mu ale nebylo nic známo. "Bylo nám řečeno, že Farma Čapí hnízdo je nová společnost, která bude budovat multifunkční areál u Semtína," řekl Otřísal.

Auditor také uvedl, že se z vlastního popudu ptal na středočeském Regionálním operačním programu, zda bylo vše ohledně dotace v pořádku. Neměl ale žádné konkrétní podezření, chtěl prý mít pouze jistotu, že je vše v pořádku. "Bylo mi řečeno, proč se o to zajímám, že kdyby to nebylo v pořádku, tak dotace není vydána," řekl Otřísal. Dodal však, že si již nepamatuje, s kým hovořil.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, která nyní za ANO kandiduje v Jihlavě v senátních volbách, podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Bývalá účetní Farmy Čapí hnízdo Věra Knobová soudu také řekla, že o tom, kdo akcie vlastnil, nic nevěděla. Účetnictví pro společnost vykonávala po dobu investiční výstavby, tedy zhruba mezi lety 2008 a 2010. S finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou podle svých slov jednala v souvislosti s tím, že Agrofert Farmě Čapí hnízdo ručil za úvěr.

"Myslím si, že lidi říkají jen to, co se dělo a to, co si pamatují. Opravdu je to 15 let zpátky," reagovala na výpovědi o přestávce Nagyová. Obhájce Eduard Bruna zase uvedl, že výpovědi dnes vyslechnutých svědků dokreslují situaci.

Soud dnes předvolal také právníky Gabrielu Knapovou a Václava Knotka, oba ale odmítli vypovídat s odkazem na povinnost advokátní mlčenlivosti. Knotek pouze řekl, že může potvrdit, že během února 2008 na dotaz Nagyové sdělil, že akcionáři společnosti Farma Čapí hnízdo jsou fyzické podnikající osoby a tím pádem se nejedná o subjekty ovládané společností Agrofert. Oba také na otázku předsedy trestního senátu Jana Šotta uvedli, že nikdy nebyli skutečnými ekonomickými vlastníky společnosti Farma Čapí hnízdo. Knotek Babiše zastupoval například ve sporu kvůli střetu zájmů.