Soud s matkou unesené pětileté dívky nezačal, žena odmítla přijít

"Od doby, co byla zadržena, byla po celou dobu vyšetřování problematická," uvedla dnes k obžalované státní zástupkyně Markéta Mizerová. Obvodní soud pro Prahu 10 stanovil nový termín hlavního líčení na 12. února.

Holčičku unesli 16. dubna 2019 dva muži, když šla s babičkou na autobus. Jedním z únosců byl podle obžaloby její nevlastní bratr, druhým byl jeden ze známých dívčiny matky. Ta údajně na únosce čekala nedaleko ve svém autě, kterým pak s dcerou vyrazila směrem na Brno a pokračovala do Rakouska. Čelí tak obžalobě nejen za únos provedený organizovanou skupinou, ale také za zavlečení do jiného státu.

Policie ženu zadržela na mezinárodním letišti ve Vídni, odkud podle vyšetřovatelů chtěla s dítětem odcestovat přes Amsterodam do Keni. Otec dívky ČTK řekl, že tam zřejmě jela za svou kamarádkou. V africkém státě také žije její příbuzná.

Matka měla s dcerou zakázaný styk, soud dítě dříve svěřil předběžným opatřením právě babičce. Ta dnes uvedla, že dvojici únosců v první chvíli pokládala za zloděje, protože se maskovali čepicemi. Jednoho z mužů policie nedlouho po činu dopadla na benzinové stanici na dálnici D1, druhého na vlakovém nádraží na Krnovsku.

Unesené dívce je nyní šest let, chodí do posledního ročníku školky. Její rodiče měli dlouhodobě spory. Otec dnes novinářům řekl, že ho žena opakovaně obvinila z trestných činů a že holčička před únosem pobývala i v psychiatrické léčebně. Aktuálně se o dceru stará on.