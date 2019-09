Soud v kauze Půty spěje ke konci. Vypovídal další svědek, hejtmana se zastal

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

K závěru spěje soud v Liberci v korupční kauze, v níž je obžalováno 13 lidí včetně hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a čtyři firmy. Po dnešním jednání zbývá vyslechnout posledního svědka, znalce a přehrát zbývající odposlechy. Soudce Petr Neumann další líčení nařídili na prosinec s tím, že by měly zaznít i závěrečné řeči. Obžalovaným hrozí tresty od pěti do 12 let vězení.