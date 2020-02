Dnešní rozsudek, který není pravomocný, zároveň zcela osvobodil druhého obžalovaného, bývalého dozorce Rolanda Augustina.

Předsedkyně senátu pražského městského soudu Monika Křikavová při vynášení verdiktu zkritizovala práci Generální inspekce bezpečnostních sborů. Uvedla, že většina skutků v obžalobě by podléhala kázeňskému řízení, avšak soud už věc nemůže postoupit k řešení řediteli pankrácké věznice, protože vzhledem k dlouhému vyšetřování uplynula promlčecí doba.

Skutky zároveň podle soudkyně nebyly natolik škodlivé, aby byly trestným činem - s výjimkou jediného. "Pan Frumar působil jako poslíček. Toto už je jednání, které je hodně mimo normu," podotkla. Dozorci, který byl po dobu stíhání mimo službu, zakázala práci nejen u Vězeňské služby, ale také u policie, celníků a obecních strážníků.

Státní zástupce tvrdil, že oba dozorci pouštěli od září 2015 do března 2016 některé vězně k telefonním automatům umístěným na chodbě věznice. Mezi privilegovanými byli údajně i tři muži, jejichž vydání žádaly Spojené státy - libanonský obchodník se zbraněmi Alí Fajád, Chálid Marabí a Faouzi Jaber. Dozorci čelili obvinění také z toho, že od jednoho z vazebně stíhaných přijali za umožnění telefonátu krabičku cigaret jako úplatek. "Načatá krabička cigaret jako úplatek pro nekuřáka je samozřejmě naprostý nesmysl," poznamenala k tomu soudkyně.

Šestapadesátiletý Frumar se hájil tím, že všechny telefonáty byly povolené, tedy na žádanku. Přiznal ale, že na jednu žádanku se někdy telefonovalo víckrát, až šestkrát, a to kvůli zjednodušení administrativy. O 11 let mladší Augustin uvedl, že nic z obžaloby není pravda a že nikdy od žádného vězně nic nepřijal, protože by to byl trestný čin.

Hovory na čísla, která vazebně stíhaným lidem schvaluje soud, mohou trvat do deseti minut. Frumar řekl, že vedení věznice dozorcům ohledně Fajáda naznačilo, ať mu nechají delší časový prostor. Volal totiž advokátce do USA. Telefonáty provázely technické komplikace, podle Frumara se spojení často přerušilo. Dozorce tvrdil, že tam, kde mu obžaloba vyčítala četné nezákonné hovory, šlo o jediný hovor s opakovaně vytáčeným stejným číslem.

Augustinovi hrozilo tři až deset let vězení. Frumarovi pět až deset let, protože čelil ještě obvinění z pokusu o podvod. Fajádovi podle obžaloby nabízel, že za milion amerických dolarů (zhruba 23 milionů korun) ovlivní soud v jeho prospěch. I v tomto bodu však dnes soud Frumara zprostil. "Nikdo si nemohl ani zdánlivě myslet, že by řadový příslušník Vězeňské služby mohl - byť i teoreticky - ovlivnit nějaké rozhodování. K tomu stačí selský rozum," konstatovala Křikavová.

Státní zástupce požadoval pro oba dozorce potrestání při spodní hranici sazby, obhájci se domáhali zproštění viny. Frumar se proti verdiktu odvolal, Augustin a žalobce si nechali čas na rozmyšlenou.

Fajáda, Marabího a Jabera zadrželi čeští policisté v dubnu 2014 na základě amerického zatykače. Fajád byl z české vazby propuštěn v únoru 2016 výměnou za pět Čechů unesených v Libanonu. Právě při vyšetřování únosu Čechů přišla policie na Fajádovy telefonáty z pankrácké věznice do USA i Libanonu. Podle některých médií Fajáda ve vazbě navštívil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu Fajáda za Čechy vyjednal.