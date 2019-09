Soud zpřísnil trest za vraždu na Třebíčsku, prodavačka zemřela trýznivou smrtí

Podle soudu útočil muž zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Ženě, která s ním nechtěla mít vztah, zasadil během minutového útoku 24 bodných ran. Forman se k činu doznal.

"Jsme v zákonné trestní sazbě v rozpětí od 15 do 20 let. U obžalovaného byla shledána jediná polehčující okolnost a to dosavadní bezúhonnost a řádný život před činem. Naopak přitěžující okolností je jednání obžalovaného z pomsty," uvedla soudkyně Renáta Sobalová.

Soud zohlednil při ukládání trestu způsob, jakým se činu dopustil i brutalitu útoku. "Trest, který mu byl uložen a to v dolní polovině trestní sazby, je nepřiměřeně mírný," doplnila soudkyně. Odvolací soud také o 300.000 korun zvýšil obžalovanému částku na vyplacení náhrady pozůstalým.

Forman činu litoval, uvedl, že jej sžíralo, že mu žena neřekla pravdu, proč s ním nechce být. Jeho obhájce naznačil, že kdyby se mu víc věnovala psychoterapeutka, mohlo být vše jinak. Poukázal na to, že muž se doznal, litoval a trest přijal.

"Je mi to nesmírně líto. Ve vazbě jsem začal pracovat na psychické stránce, už žádný trestný čin u mě nehrozí. Kdybych mohl, celou situaci bych vrátil. Stydím se za to," uvedl dnes Forman. "Miloval jsem ji ze všeho nejvíc, bohužel jsem to vyřešil takto," dodal.

Útok se odehrál loni v říjnu na náměstí v Moravských Budějovicích v prodejně výpočetní techniky. Forman byl tenisovým trenérem oběti a neunesl, že žena odmítala vztah s ním. Po čtyřech měsících, kdy s ním nechtěla komunikovat a muž se léčil na psychiatrii, se vybavil nožem a vydal se do prodejny, kde pracovala. Čekal, až odejde poslední zákazník a napadl ji zezadu, útok přitom snímaly kamery.

První úder zasadil ženě do zad, poté ji bodal do trupu, přes intenzivní a statečný odpor mladé ženy, která se mu snažila uniknout. Během minuty jí zasadil 24 ran, zasáhl plíce, srdce i játra. Žena neměla šanci se ubránit, podařilo se jí ještě vyběhnout před prodejnu na chodník ve snaze zavolat pomoc, tam zemřela. Čin podle soudu spáchal zákeřně proti bezbranné ženě. Forman se poté sám přihlásil na policii.