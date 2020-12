Soudce Sovák nerozhodoval nestranně, tvrdí policie

Policejní prověřování se týká mimo jiné toho, že někteří lidé nabízeli firmě Metrostav možnost ovlivnění jejího soudního řízení. ČTK to dnes sdělil zdroj blízký vyšetřování. Soudce tvrdí, že úplatky nebral.

Vyšetřovatelé uvádějí, že sedmdesátiletý Sovák má s Bíbou přátelský vztah. Podnikatel údajně soudci zajišťoval odvoz do práce, stravu i oblečení. Podle policistů spolu dvojice rozebírala, jak by se daly ovlivnit jednotlivé trestní věci a co by se za to dalo získat. Sovák údajně sliboval, že bude působit i na jiné soudce.

Část případu má souvislost s největší českou stavební firmou Metrostav, podle informací ČTK však mezi pěticí obviněných nikdo z této společnosti nefiguruje.

"Letos v listopadu jsme z vlastní iniciativy podali trestní oznámení k pražskému vrchnímu státnímu zastupitelství. Náš compliance systém totiž zaznamenal ataky na společnost Metrostav, a to v souvislosti se snahou třetích osob ovlivňovat soudní jednání u Vrchního soudu v Praze," sdělil ČTK právní zástupce Metrostavu, advokát Daniel Volák. Dodal, že aktuální kauzu nemůže dále komentovat, protože má povinnost mlčenlivosti.

Policie tvrdí, že Sováka v bytě opakovaně navštívil muž, který ho údajně stejně jako Bíba požádal o ovlivnění odvolacího řízení v tzv. druhé větvi kauzy exhejtmana Davida Ratha. Středočeský krajský soud v ní potrestal ředitele Metrostavu i jeho obchodního náměstka a firmě nepravomocně na tři roky zakázal účast ve veřejných zakázkách. Muž prý Sovákovi tvrdil, že dokáže jakožto prostředník vyjednat se zástupcem Metrostavu podmínky dohody o ovlivnění odvolacího rozhodnutí. Soudci údajně nabídl nejprve deset milionů, později 150 milionů korun a Sovák si údajně "nechal nabídku slíbit".

Policisté dále uvedli, že o možnosti ovlivnění tohoto řízení hovořil i obviněný Bíba. Jednomu ze svědků údajně řekl, že je na tom domluvený se Sovákem. Prohlásil prý, že soudce začne konat poté, co Bíbovým prostřednictvím obdrží pro sebe dva miliony a další milion pro předsedu vrchního soudu. Bíba také údajně dodal, že za následné ovlivnění řízení bude Sovák jeho prostřednictvím požadovat 50 až 100 milionů korun.

Policejní vyšetřování se týká také toho, zda Sovák ovlivnil za příslib úplatku i další kauzu - zprostil totiž obžaloby dalšího svého spoluobviněného, Arména Gagika Tonyana. Podle policie tak učinil na objednávku, kterou zprostředkoval Bíba. Kriminalisté zmínili, že soudce dostal od Tonyana obraz.

Sováka, Bíbu a Tonyana poslal soud v pondělí do vazby, a to zejména kvůli možnému ovlivňování svědků. Obvinění jsou ještě další dva lidé, podle informací médií Tonyanova partnerka a advokát Jiří Teryngel, který vinu popřel. Pětici čelí stíhání za přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizaci výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až dvanáctileté vězení.