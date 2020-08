Soudkyně z Ústí odmítá, že řídila pod vlivem alkoholu. Prý si stříkla stopangin

Znalec zcela vyloučil, že by naměřené hodnoty byly způsobeny uvedenými léky. Ženě hrozí až rok vězení.

Soudce Benno Eichler navrhl Lehké provedení vyšetřovacího pokusu s tím, že by přímo v soudní síni požila léky a následně se provedla dechová zkouška. Na to obhájce reagoval slovy, že si to musí s klientkou rozmyslet.

"Celé záležitosti je mi nesmírně líto, je mi nepříjemná. Tvrdím, že jsem neřídila pod vlivem alkoholu," řekla soudkyně. Lehká uvedla, že v ten den ji nebylo moc dobře. Policista ji v Mostě zastavil po páté hodině odpolední na cestě z tréninku synů. Řekla, že si před jízdou vzala 40 až 50 kapek bromhexinu, který používá, když má problémy s hlasivkami. "Kluci byli rozjívení, dostala jsem záchvat kašle a několikrát jsem si stříkla stopangin," uvedla.

Policista u soudu řekl, že automobil zastavil kvůli tomu, že vozidlo začalo přejíždět z pruhu do pruhu a následně přejelo lehce do protisměru. "Dal jsem pokyn k zastavení a zavolal kolegy, že budu potřebovat přístroj na dechovou zkoušku," uvedl. "Cítil jsem trochu zápach alkoholu v autě," uvedl. Následně řidičku vyzval, aby vystoupila. Na dotaz, zda pila alkohol uvedla, že požila léky.

Výsledek první dechové zkoušky provedené v 17:28 byl 1,8 promile a u druhé provedené v 17:33 byla hodnota 1,75 promile. "Není vůbec o čem diskutovat. Byl to alkohol, k tomu není co více dodat," uvedl znalec obžaloby Jiří Fišer. U stopanginu je podle něj možné, že koncentrace vyletí velmi rychle nahoru, následně však rychle padají dolů. U druhého dechové zkoušky by tak podle Fišera byla hodnota již mizivá.

Další dva dnes vyslechnutí policisté řekli, že z řidičky byl cítit alkohol a motala se. Obhajoba pořádala soud o doplnění dokazování. Chce předložit vlastní znalecký posudek. Soudce Eichler odročil hlavní líčení na 8. září.

Případem se zabývá ministerstvo spravedlnosti. S Lehkou zahájilo správní řízení o dočasném zproštění výkonu funkce místopředsedkyně krajského soudu a soudkyně. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka dnes ČTK řekl, že se zpracovává rozhodnutí. "Řízení tedy stále probíhá a rozhodnuto bude v dohledné době," uvedl.