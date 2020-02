Průzkum: Polovina Čechů nepodporuje protesty Milionu chvilek

Naprostá většina účastníků průzkumu CVVM uvedla, že o demonstracích Milionu chvilek slyšela. Většina dotázaných také ví, čeho se protesty týkají. Podporu ale protestům vyjádřilo jen 32 procent dotázaných, naopak 52 procent lidí demonstrace nepodporuje. Více než polovina Čechů si také myslí, že protesty nepřispějí k dosažení cílů Milionu chvilek. Přitom si však zároveň 52 procent dotázaných myslí, že vyjadřování svého názoru účastí na demonstracích je obecně důležité.

Větší podporu demonstracím Milionu chvilek vyjadřovali hlavně mladí lidé ve věku do 30 let, lidé s vysokoškolským vzděláním a také dotázaní s dobrou životní úrovní. Podle politických preferencí mají protesty podporovatele častěji mezi voliči sněmovních opozičních stran ODS, TOP 09, Pirátů a STAN. Odpůrci demonstrací spolku jsou naopak častěji lidé ve věku nad 45 let a se středním vzděláním bez maturity nebo vyučení. Podle politické orientace nepodporují demonstrace především voliči Babišova hnutí ANO a SPD.

Průzkum provádělo CVVM od 11. do 22. ledna. Zúčastnilo se ho 1052 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo Babišovo ANO. Při protestech v kampani Milion chvilek pro demokracii kritizoval spolek Babiše za nedodržování předvolebních slibů, střet zájmů nebo stíhání pro údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Loni Milion chvilek uspořádal na Letné dvě demonstrace, které byly největšími veřejnými shromážděními od listopadu 1989. Na obě akce dorazilo podle odhadů shodně kolem čtvrt milionu lidí.

V úterý začne v Plzni další série protestů a veřejných diskusí Milionu chvilek. Budou se následně konat téměř každé úterý v dalších krajských městech a skončí velkou akcí 2. června v Praze. Spolek se chce při takzvané Štafetě pro demokracii pokaždé zaměřit na jeden celostátní problém, který se v daném kraji negativně projevuje. Zaznít tak mají témata politická, sociálně-ekonomická i ekologická.