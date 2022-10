Spokojenost Čechů s dosavadním i současným životem je nadprůměrná

Co se týče očekávání do budoucna, jsou obyvatelé Česka optimisty. Dvě pětiny občanů předpokládají, že budou spokojeni se svým budoucím životem a tento život bude pro ně ideální. Nicméně dvě pětiny lidí si zároveň nemyslí, že v budoucnu nebudou chtít nic změnit, plyne z průzkumu CVVM, který má ČTK k dispozici.

Nejvíce lidí, 64 procent, je spokojeno se svým dosavadním životem. Naopak 15 procent je nespokojeno. Dvaašedesát procent dotázaných uvedlo, že je spokojeno i se svým současným životem, zatímco 18 procent uvedlo opak. S tvrzením "v současnosti mám všechno důležité, co chci" souhlasilo 58 procent lidí a 51 procent tvrdí totéž o minulosti. Nesouhlas s tím vyjádřila čtvrtina, respektive třetina dotázaných.

Do budoucna očekává ideální život 39 procent lidí, zatímco 15 procent nikoliv. Sedmatřicet procent si rovněž myslí, že jejich budoucí život bude spokojený, a 30 procent soudí, že v budoucnu budou mít všechno důležité, co budou chtít. Zatímco deset, respektive 18 procent si to nemyslí.

Podle autorů průzkumu životní spokojenost v různých životních etapách souvisí se vzděláním, věkem, subjektivně hodnocenou životní úrovní a zdravotním stavem. Z hlediska vzdělání jsou nejspokojenější s životem vysokoškoláci.

"V případě věku byla souvislost zjištěna pouze u životní spokojenosti v budoucnosti, kdy lidé ve skupině 20 až 29 let v porovnání se staršími věkovými skupinami dosahovali vyšší úrovně životní spokojenosti v budoucnosti. V případě subjektivně hodnocené životní úrovně a zdravotního stavu jsou výsledky jednoznačné - s rostoucí životní úrovní a lepším zdravotním stavem se zvyšuje i životní spokojenost, a to ve všech životních etapách," dodali autoři.

Průzkum provedli od poloviny července do počátku září mezi zhruba 800 respondenty staršími 15 let.