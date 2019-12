Spolujezdec popisoval tragickou nehodu při rallye v Lopeníku. Co se stalo?

"Jeli jsme tempem skoro nezávodním, opatrně. Byl to úsek přes sérii horizontů, asi dvou. Auto po přejezdu druhého horizontu z nepochopitelných příčin dostalo smyk. Ucítil jsem, jak se urvala levá část. Auto se dostalo na hranu vozovky a po spodku nekontrolovaně letělo bokem," řekl Josef Bartončík.

Vůz podle něj jel před nehodou rychlostí 157 kilometrů v hodině, řada dalších aut úsekem projela rychleji. Odmítl závěry znaleckého posudku, že jeho bratr začal za horizontem brzdit, což podle znalce havárii způsobilo. "Horizonty už se jely pod plynem. Brácha neměl důvod brzdit," uvedl Josef Bartončík.

Řidič vozu Michael Bartončík, který jel závod na uzavřené trati, se z dnešního jednání omluvil. V kauze obviněn nebyl, byť podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba. Majitel vozu Vladimír Barvík dnes řekl, že Bartončík si jízdu v konkrétním závodním automobilu Mitsubishi Lancer EVO IX., který v Lopeníku havaroval, vyzkoušel poprvé až den před závodem.

V případu je obžalovaný traťový komisař Petr Plášek, který podle obžaloby v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati. Obžalovaní jsou i předseda organizačního výboru závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip. Podle státního zástupce Tomáše Pindura porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rallye, tvorby bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem. Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti všem pěti hrozí až šest let vězení, vinu odmítli.

Hlavní sportovní komisař závodu Jan Regner dnes řekl, že nehoda se stala v místě, které bylo nebezpečné a zakázané pro diváky. Uvedl, že když trať před startem rychlostní zkoušky projížděl, doporučil Pláškovi, aby se z pravé strany silnice určené pořadatelem přesunul na levou. Právě tam poté závodní vůz dívky srazil, zranění při nehodě utrpěl i Plášek. "Pravá (strana) se mi zdála jakoby nebezpečnější," řekl Regner.

Pracuje ve firmě Rallye Zlín, která pro závod připravila bezpečnostní plán. "Je jakousi berličkou pro pořadatele. Je hlavně o pozicích pořadatelů, které se mohou měnit podle aktuální situace. Když jsou o 20 metrů dál diváci, tak tam přejde, aby je vykázal. To, co je na papíře, nemusí odpovídat realitě. Je to živá věc," doplnil Regner. Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi osmnáctiměsíční podmínku. Krajský soud však rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci. Odvolací soud poukázal na údajná pochybení pořadatelů, kteří nezajistili bezpečnost diváků a Pláškovu chybu označil za marginální. Pořadatelé se podle krajského soudu nepostarali o to, aby lidé v Lopeníku o závodech věděli a znali riziková místa. Školení traťových komisařů odvolací soud označil za nedostatečné. Státní zástupce později rozšířil obžalobu na další čtyři lidi.