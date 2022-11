Spotřeba plynu v Česku letos v říjnu klesla o 27,8 procenta

— Autor: ČTK

Spotřeba plynu v Česku letos v říjnu ve srovnání s průměrem z posledních tří let klesla o 27,8 procenta. Je to téměř 200 milionů metrů krychlových plynu. Zásoby plynu v zásobnících během uplynulého měsíce naopak vzrostly o téměř 300 milionů metrů krychlových. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). K úspoře přispělo vedle snížení spotřeby také příznivé počasí.