Srážka vlaků u Českého Brodu: Osm zraněných je mimo ohrožení života, byly jich desítky

Jednoho zraněného záchranná služba odvezla i do Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích a lehce zraněné do nemocnic v Kolíně a Nymburku. Záchranáři při nehodě u Českého Brodu ošetřili 31 lidí, z toho čtyři těžce zraněné. Strojvedoucí nehodu nepřežil.

Celkem ošetřeno 35 osob. Z toho 8 pacientů do 18 let. 28 pacientů převezeno do nemocnic Kolín a Nymburk. 5 pacientů do pražských nemocnic a 2 pacienti (LZS JčK) do ČB. Na místě zůstává posádka pro případ potřeby. @ZZS_SCK děkuje všem složkám IZS. @zzshmp @HZS_ScK @PolicieCZ 👍