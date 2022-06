Starosta po požáru alzheimer centra: O všechny klienty je odborně postaráno

Událost si vyžádala dva mrtvé, dalších 55 lidí se zranilo. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů v domovech pro seniory za poslední roky. Podle Jakoba by bez profesionálního zásahu všech složek Integrovaného záchranného systému a pomoci dobrovolníků při evakuaci bylo obětí ještě více.

"To, že se tam bohužel objevily potom v průběhu noci dvě oběti, je smutná věc. Mrzí mě to. Ale přesto - zásah všech složek a pomoc dobrovolníků, kteří pomáhali s evakuací osob, byly plně profesionální. Bez toho by bylo obětí nepochybně více," míní Jakob.

Hasiči objevili dva mrtvé a jednoho člověka se středně těžkým zraněním při dohašování a postupu budovou. "Komentářů týkajících se evidence osob ze strany provozovatele se zdržím," napsala na twitteru k tragickým následkům požáru hejtmanka Petra Pecková (STAN). Jakob se k tomu nechtěl vyjadřovat. "Asi mi to ani nepřísluší, to budou řešit jiní. Samozřejmě je to věc, ke které by rozhodně docházet nemělo," dodal. Vyjádření provozovatele ČTK zjišťuje.

Obec je podle Jakoba v kontaktu s provozovatelem alzheimer centra. Dala mu k dispozici svou zasedací místnost, aby měl prostor, odkud své činnosti koordinovat.