Stát musí projednávat všechny možnosti dodávek plynu, míní odborníci

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) ve středu deníku E15 řekl, že Česko jedná o pronájmu kapacity plovoucího LNG terminálu, konkrétně s Nizozemskem, Německem a Polskem. Pokud by některá z jednání dopadla pozitivně, mohla by mít ČR pronajatou kapacitu ještě do začátku příští topné sezony. Pro Deník N nyní Síkela doplnil, že nejdál jsou zatím jednání s Nizozemci.

"Nyní je nutné projednávat všechny možnosti. LNG se v nejbližší budoucnosti zřejmě nedostane do ČR ve fyzické formě, ale to nevylučuje možnost takzvaného swap obchodu. Tedy kontraktu s partnerem, který spotřebuje náš nakoupený LNG a dodá nám energetický ekvivalent jiného plynu prostřednictvím existující přepravní cesty. Tedy potrubní plyn z Norska či Ruska," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor.

Ekonom společnosti Natland Petr Bartoň uvedl, že výhodou Nizozemska je, že má nejen jednu z největších těžeb zemního plynu v EU, ale také jednu z největších kapacit pro přijímání LNG. "Ostatní pobřežní země, například Polsko, budou většinou ani nestíhat uspokojit vlastní poptávku odloučenou od Ruska, natož aby přenechávali část přijímací kapacity nám. Nizozemsko je tak nejlepším kandidátem s nějakou zatím ještě geograficky neurčenou kapacitou, kterou bychom si mohli zarezervovat," řekl Bartoň.

Navíc má Nizozemsko podle něj rozsáhlou plynovou infrastrukturu. "Lze tam náš plyn také chvíli uschovat, než bude volnější nějaká trať na cestě do Česka. V otázce dopravy navíc není nutné řešit transport konkrétních molekul z Nizozemska. Lze to ošetřit obchodními swapy - některý celoněmecký obchodník naše nizozemské molekuly může použít na západě Německa a dát nám ty svoje, blíže našim hranicím," uvedl Bartoň.

Nějaké řešení se před topnou sezonou podle něj najít musí, ani plné zásobníky v ČR nepokryjí potřebnou spotřebu. Snaha pronajmout si kapacitu v pobřežním terminálu LNG je tak podle něj pojištěním, pokud by přerozdělování plynu v rámci evropské solidarity z nějakého důvodu nefungovalo. "Kdyby byla jistota, že bude fungovat, nebylo by třeba usilovat o pronájem přístavní kapacity," dodal.