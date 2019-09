Stát versus porodní asistentka. Dostane Königsmarková odškodné? Soud vyslechl svědky

Porodní asistentka čelila obvinění kvůli domácímu porodu, při kterém v roce 2009 zemřelo dítě. Soudy nejprve Königsmarkovou pravomocně potrestaly podmínkou a zákazem činnosti, po zásahu ústavních soudců však byla zproštěna viny. Kauza skončila v prosinci 2014, kdy Nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyššího státního zástupce

Žena, která dnes před soudem vypovídala, uvedla, že původně chtěla využít služeb Königsmarkové jako porodní asistentky, později se ale rozhodla jinak. Věděla, že by pro Königsmarkovou bylo těžké v její situaci řídit porod. Řekla také, že pokud by Königsmarková stíhána nebyla, jako asistentku by ji zvolila.

U soudu vypovídali také lékaři, kteří Königsmarkovou v době stíhání ošetřovali. Podle psychiatra trpěla žena depresemi. Její praktický lékař doplnil, že se kvůli stíhání zdravotní stav ženy zhoršil, vypukly u ní i vážné zdravotní problémy.

Königsmarková k dnešnímu jednání nepřišla, v červnu ale u soudu uvedla, že trestní řízení v jejím případě bylo dlouhé, vyčerpávající a neobjektivní. Jednou z nejhorších věcí podle ní byla "mediální smršť", která kauzu provázela.

Obvodní soud v minulosti ženě přiznal 720.000 korun za ušlý zisk, nárok na pět milionů za nemajetkovou újmu ale odmítl s tím, že je promlčený. S tím nesouhlasil odvolací soud, který celé rozhodnutí zrušil. Kromě závazného názoru, že nárok promlčený není, předal odvolací senát případ nové soudkyni. Zástupkyně státu dnes u soudu uvedla, že s ohledem na vývoj judikatury by měl být nárok nyní znovu promlčen, soudkyně ale uvedla, že zatím bude v řízení pokračovat. Námitku promlčení ale zváží.