Státní zástupce podal stížnost na rozhodnutí soudu v kauze otravy Bečvy

Sachr dnes ČTK řekl, že se s argumentací soudu neztotožnil. Koncem letošního března obžaloval Sachr kvůli otravě Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku.

Stížnost podal Sachr na konci minulého týdne. "Byla ohlášena s tím, že ji následně odůvodním," uvedl Sachr. "Věc se teď přesune ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, který o mé stížnosti rozhodne," uvedl Sachr. Rozhodnutí by podle něj mohlo trvat déle. "Za 14 dní to asi nebude," řekl Sachr.

Kotrady již dříve ČTK řekl, že jeho kolegyně vrátila věc k došetření. "Protože tam vidí podstatné problémy v dokazování v tom směru, že by u soudu muselo být prováděno v rozsáhlé míře. A od toho tady není soud, aby zajišťoval většinu důkazů. Od toho je státní zástupce," uvedl Kotrady.

Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že soudkyně vsetínského soudu vrátila vyšetřovatelům případ do přípravného řízení, protože podle ní neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Vyšetřovatelé mohli opomenout skutečné místo kontaminace řeky. Policisté podle informací serveru také neurčili konkrétního viníka, který by úmyslně či z nedbalosti havárii zavinil. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní. Podle soudkyně je podstatné pořídit nový znalecký posudek, který přesně definuje množství i cestu otrávených vod do Bečvy. Žádá také posudek k přesnému určení nákladů na likvidaci následků ekologické katastrofy.

Firmu Energoaqua a Havelku státní zástupce podle dostupných informací obžaloval z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Loni a také letos podali Energoaqua a Havelka návrh na zastavení trestního stíhání. Opírali se v něm o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.