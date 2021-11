Státní zástupkyně je proti Rathovu podmíněnému propuštění z vězení

Není zřejmé, zda soud dnes rozhodne, a pokud ano, zda bude rozhodnutí pravomocné. Pokud pravomocně rozhodne o podmíněném propuštění, Rath by se měl dostat z vězení do několika hodin. Někdejší středočeský hejtman dnes u soudu řekl, že se poučil a že 3,5 roku vězení byla dostačující zkušenost. .

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že také nezaplatil peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath ve svém závěrečném návrhu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.