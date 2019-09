Stavbou může být i maringotka, upozornil zástupce ombudsmanky Křeček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stavbou může být podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka i maringotka, a to pokud je používána k účelu, který by stavba jinak plnila. V tomto případě ji jako stavbu musí posuzovat i stavební úřad. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.