Stažení obžaloby Dbalého mělo jen procesní důvod, stíhání trvá

Třetí větev kauzy se týká období let 2006 až 2011 a zahrnuje mimo jiné nemocniční veřejnou zakázku na zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie. Dbalý je stíhaný za to, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů údajně poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici o nejméně 17,8 milionu korun. Stíháni jsou také Dbalého exnáměstek Michal Toběrný a Jan Valtr, jenž figuruje v jiných kauzách jako spolupracovník lobbisty Iva Rittiga.

"Potvrzuji, že jsem vzal zpět obžalobu v tzv. třetí větvi kauzy Nemocnice Na Homolce, která byla podána k Městskému soudu v Praze. Zpětvzetí se týká všech obžalovaných. Současně jsem vzal zpět další obžalobu v tzv. třetí větvi kauzy Nemocnice Na Homolce, kterou jsem podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Důvody zpětvzetí jsou procesního charakteru, neboť je na místě vést nadále o obou věcech společné řízení," napsal Matula.

Na to, že státní zástupce vzal zpět obžalobu podanou k pražskému městskému soudu, upozornila v pátek bez dalších podrobností Česká televize.

Soud chtěl stíhání Dbalého už dříve zastavit, přičemž argumentoval tím, že vzhledem k předchozím dvěma kauzám už u lékaře není téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu. Matula s tím ale nesouhlasil a úspěšně podal stížnost. Soud pak chtěl začít případ projednávat loni v prosinci, naplánované termíny ale musel zrušit kvůli tomu, že jednomu z obhájců kolidovaly s jiným hlavním líčením.

Dbalému a Toběrnému hrozí za přijímání úplatků a porušování povinností při správě cizího majetku pět až 12 let vězení, Valtrovi za podplácení maximálně šest let.

Pražský vrchní soud Dbalého letos v lednu poslal pravomocně do vězení na sedm let za přijímání úplatků a ovlivňování jiných nemocničních zakázek. Součástí verdiktu je peněžitý trest 10,9 milionu a povinnost nahradit nemocnici škodu 49,5 milionu korun. V další části kauzy, která zahrnuje zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože, byl Dbalý za braní úplatků zatím nepravomocně odsouzen k devíti letům vězení a k propadnutí majetku. V českém právním řádu se tresty nesčítají, a soudy tak mohou poslat Dbalého do vězení maximálně na 12 let.