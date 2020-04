Kolik bude stát stopka exekucí? Mluvčí Exekutorské komory Desatová pro EZ vyčíslila náklady

Paní inženýrko Desatová, jak se má zachovat člověk v exekuci, když nyní během koronavirové pandemie, nikoli tedy vlastní vinou, přišel o příjem a nemůže splácet?

V takovém případě může dlužník požádat o odklad exekuce na určitou dobu. Je třeba však počítat s tím, že musí vzniklou situaci prokázat.

Úřad ministerstva spravedlnosti chce umožnit zastavit i bez souhlasu věřitele exekuci, u níž v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši, která by stačila alespoň k uhrazení nákladů exekuce. Věřitel může takovému zastavení bezvýsledné exekuce zabránit jen tím, že složí další zálohu na její náklady. Zpravidla existují výjimky, například u vymáhání výživného na nezletilé dítě musí věřitel se zastavením exekuce souhlasit. Je to podle Vás správný a rozumný návrh?

Exekutorská komora České republiky již několik let navrhuje zastavení marných exekucí. Zásadně však nesouhlasí s aktuálně navrhovaným řešením. A odmítá také jeho přijetí navrženou úpravou ve stavu legislativní nouze. Navrhovaná úprava zastavování exekucí není způsobilá okamžitě pomoci potřebným a vytváří tlak na justici, která se pod tlakem byrokracie složí a to nepomůže v konečném důsledku nikomu. Plošné zastavování exekuce by podle názoru komory blokovalo kapacity pro ty exekuce, v nichž dlužníci potřebují okamžitou pomoc. Zastavování podle návrhu by za stávajících kapacit trvalo dle našich odhadů tři až pět let a vyžádalo si vynaložení nákladů ve výši kolem 150 milionů korun. Návrh navíc nijak neřeší situaci, že zastavené exekuce budou obratem znovu zahájeny, a to minimálně pro náklady těch předchozích exekucí, již zastavených, protože náklady zastavených exekucí musí být podle nálezů Ústavního soudu ČR ukládány povinným. To by paradoxně vedlo k další eskalaci problému a situace dlužníků se ještě zhorší.

Vaše komora vyzvala exekutory, aby posuzovali vstřícně návrhy na odklad exekuce. Je to ale spravedlivé vůči věřitelům, kteří v době pandemie rovněž potřebují finance a nyní se svých peněz nemusejí jen tak dočkat?

Součástí rozhodovacího procesu o tom, zda exekuce bude odložena a případně na jak dlouho, je také posouzení, zda a jak by odkladem exekuce byl poškozen oprávněný. Jiná bude situace v případě nezletilého dítětě vymáhajícího výživné a jiná u velké inkasní společnosti.

Co si vlastně lze představit pod pojmem vstřícně posuzovat návrhy na odklad?

Jde zejména o vstřícnost při hodnocení tvrzení dlužníka i jím předkládaných důkazů.

Neočekáváte, že po pandemii budou exekutoři i soudy doslova zahlceni, řada lidí díky epidemii a nemožnosti vydělávat spadne do tzv. dluhové pasti? Například se mohou objevit noví dlužníci, kteří v současné situace nejsou schopni splácet alimenty, výživné.

Na hodnocení je v současné době brzo. Velice závisí na tom, jak přistoupí stát a další subjekty k řešení stávající situace, například podpora zaměstnanců, živnostníků i zaměstnavatelů. To vše se až po značné době případně projeví v oblasti exekuční. Navíc na nově zahájené exekuce musí být nejdřív k dispozici příslušné pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí. Taková zcela jistě zatím nejsou a soudy budou při omezené kapacitě vzniklé opatřeními proti pandemii rozhodovat daleko pomaleji.

Může se stát, že se dočasně úplně zastaví veškeré exekuce a vykonávají se v současné době vůbec?

Exekuce se dnes provádí, ale v omezeném režimu. Jde vesměs o ty, které byly nařízeny dříve, než nastal stav nouze. Nových řízení je velice málo. O počtu a způsobu provádění exekucí soudy, správci daně, Celní správou, obcemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími orgány státní správy a územní samosprávy nemáme žádné informace.

Zaznamenala Exekutorská komora České republiky během pandemie nějaké podvodné aktivity?

Bohužel musím říci, že ano. Koncem března zjistila Exekutorská komora České republiky novou podvodnou aktivitu. V obci Libčany, okres Hradec Králové, neznámý pachatel polepil před domem stojící vozidlo falešnou exekuční nálepkou, která navozuje dojem, že pochází od soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, který působí na Exekutorském úřadě na Praze 2. Výše zmíněný soudní exekutor však takovou nálepku ani použité razítko neužívá. Exekutorská komora ČR se obrátila na orgány činné v trestním řízení a tímto nabádá veřejnost k obezřetnosti. Pokud se kdokoli setká s podezřelou aktivitou související s exekuční činností, nechť se obrátí na Exekutorskou komoru ČR nebo na příslušného soudního exekutora.