Strasti klientů Bohemia Energy nekončí. Začaly jim přicházet nedoplatky

"Spotřebitele, kterým přestala dodávat energie společnost Bohemia Energy entity, čeká další nemilé překvapení v podobě došlého konečného vyúčtování od jejich bývalého dodavatele. Tito lidé se ani nestačili vzpamatovat z extrémně vysokých záloh na energie, které jim stanovili dodavatelé poslední instance a musejí znovu řešit, kde vezmou peníze na zaplacení vysokých nedoplatků od společnosti Bohemia Energy entity," upozornila v tiskové zprávě předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) Gerta Mazalová.

Právnička asociace radí, aby si zákazníci zkontrolovali, zda uváděná spotřeba energií souhlasí s reálnou spotřebou dle elektroměru či plynoměru. "Poté je nutné podat u dodavatele energií reklamaci," říká Alena Máčová s tím, že podmínky pro její uplatnění by měly být uvedeny ve vyúčtování nebo v obchodních podmínkách.

Problém je, že ačkoliv reklamace musí být ze zákona vyřízena do 15 dnů od jejího doručení, jejím podáním se zákazník nezbavuje povinnosti nedoplatky uhradit. Reklamace totiž nemá odkladný účinek, a pokud se následně ukáže, že reklamace je oprávněná, bude spotřebitelům neoprávněně fakturovaná částka vrácena.

Mnoho bývalých klientů Bohemia Energy ale peníze na zbyt nemá. Poté, co byli převedeni pod dodavatele poslední instance (DPI) jim naskákaly často enormní zálohy, které například v případě seniorů mohou dosahovat až převyšovat výši jejich důchodu. SOS proto radí s platbou počkat.

"Nicméně, i když na to nemá spotřebitel nárok ze zákona, solidní společnost běžně přistoupí na žádost, že platba bude uhrazena až po vyřízení reklamace," uvádí v tiskové zprávě. "V případě společnosti Bohemia Energy entity bych s platbou počkala, protože spotřebitelům od ní pro nezaplacení nedoplatku nehrozí odpojení od energií a pokud bude zjištěno, že spotřeba energií souhlasí s vyúčtováním, nedoplatek spotřebitel doplatí," vysvětluje Mazalová.

Kvůli Bohemia Energy padají trestní oznámení

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900.000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.

Odběratele pak přebírají jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance (DPI), a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie. Zhruba deset procent domácností, které by kvůli tomu mohly být ohroženy tzv. energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Týkat by se to mohlo 400.000 až 500.000 domácností.

Na společnosti Bohemia Energy už padlo i několik trestních oznámení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podal trestní oznámení kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Vláda kvůli Bohemia Energy také znovu schválila zákon o hromadných žalobách. "Ta firma podvedla tisíce občanů, kteří byli uvedeni v omyl a domnívali se, že jim firma dodá energie za domluvenou cenu, což se nestalo," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Bohemia Energy ale důrazně odmítla, že by porušila zákon. "Společnost neporušila žádný zákon. Naopak hrajeme fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky vyrovná a nikdo nepřijde o peníze," uvedla v půlce října.

Podle právníka Jana Eisenreicha ze společnosti LitFin, která nabídla zákazníkům Bohemia Energy právní zastupování, je podle českého právního řádu nyní zapotřebí uplatňovat nároky klientů jednotlivě. Soud ale může různá řízení, v nichž jde o stejnou věc, spojit v jedno, a tím vytvořit de facto stav, kdy projednává "hromadnou žalobu".