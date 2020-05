Strastiplná cesta migrantů: Tři dny pod návěsem, místo Francie skončili v ČR

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva cizinci nelegálně cestovali z Rumunska pod návěsem kamionu. Vydrželi to tři dny, chtěli dojet do Francie. Cizinecká policie je zajistila na hraničním přechodu Lanžhot. Na webu policie to dnes uvedl mluvčí Pavel Šváb.