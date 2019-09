Střelba před školou v Brně: Soud vynesl trest nad trenérem plavání

Jde o druhý proces, který se týká stejné události. V prvním dostal majitel legálně držené zbraně Zdeněk Polák podmínku za výtržnictví. V druhém procesu si oba vyměnili role obžalovaného a poškozeného.

Haškovi hrozily tři roky až deset let vězení, soud mu uložil tři roky podmíněně odložené na pět let. "U obžalovanému došlo k akutní reakci na stres s neschopností se rozumově orientovat," uvedl předseda senátu Aleš Novotný. Hašek také musí Polákovi zaplatit nemajetkovou újmu asi 180.000 korun, dalších 580.000 Kč musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

Polák a pojišťovna žádali dvojnásobek částek. Podle soudu ale právě Polák situaci vytvořil, takže z jeho strany šlo o spoluzavinění.

Soudce uvedl, že podmíněný trest bylo hraniční. Ve prospěch obžalovaného mluvilo to, že se věnuje péči o děti, vystupuje normálně a není předpoklad, že by obdobné jednání opakoval. "Soud má za to, že by nikomu nepřineslo, kdyby tato osoba skončila ve výkonu trestu. V jeho případě by nepodmíněný trest byl zbytečně, nepřiměřeně přísný," uvedl soudce.

"Vycházíme z toho, že šlo o nutnou obranu, protože i jak bylo panem soudce řečeno, útok začal poškozeným. Ta pistole nebyla mého klienta, ale byla poškozeného," komentoval rozsudek Haškův obhájce Karel Schelle. Doplnil, že proti rozsudku se obžalovaný pravděpodobně odvolá.

Polák loni v březnu vedl do školy dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem. Polák chtěl, aby jeho syn mohl čekat na lekci v budově, ale personál jej poslal ven, což Poláka rozčílilo. Podle svědků začal před školou nadávat, hádal se s Haškem, posléze vytáhl legálně drženou zbraň a třikrát z ní vystřelil. Polák už dříve uvedl, že Hašek proti němu vystoupil v bojovém postoji, že z něj měl strach a chtěl jej varovat. Hašek vypověděl, že po výstřelech do vzduchu Polák zamířil i na jeho hlavu, ale minul. Snažil se jej přemoct a odzbrojit, což se mu povedlo, potyčku ukončil výstřelem na Polákův hrudník a těžce muže zranil.

"Nejsem typ, který by chtěl někomu ublížit, zvlášť, když celý život pomáhám jiným," uvedl už dříve v závěrečné řeči Hašek. Řekl, že netušil, že jde o skutečnou zbraň. Dodal, že měl strach o svůj život a životy dětí v okolí. Polákovi se několikrát omluvil.

Žalobce muži navrhoval vězení při spodní hranici trestní sazby. Podle obhajoby si Hašek při střelbě nebyl vědom toho, co dělá a nebyl schopný racionálně uvažovat. Navrhovala, aby soud čin kvalifikoval jako skutkový omyl, kdy obžalovaný nevěděl, že jde o skutečnou zbraň, či aby jej obžaloby zprostil.