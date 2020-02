Střelba u školy v Brně: Soud potvrdil trenérovi trest za pokus o zabití

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za pokus o zabití muže poblíž základní školy v Brně-Žabovřeskách potvrdil dnes olomoucký vrchní soud Petrovi Haškovi tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Trenér plavání postřelil otce jednoho z dětí po předchozím vyhroceném konfliktu, který vyvolal poškozený. Při potyčce mu vzal Hašek jeho zbraň, se kterou muž předtím střílel do vzduchu, a zasáhl jej do hrudníku. Podle obhajoby ho chtěl pouze zpacifikovat, žádala zproštění obžaloby. Soud to však odmítl.