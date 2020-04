Studie promořenosti covid-19: Za první den vyšetřeno 3892 Čechů, zájem neopadá

Na dalších místech se vydávají pořadová čísla, aby lidé nemuseli hodiny čekat ve frontách. Za první den se tak zvládla asi sedmina potřebných testů. Mimopražská testovací místa se otevřela v 8:00, pražská v 10:00.

V Praze podle ÚZIS zvládli pořadatelé z řad studentů medicíny a armády otestovat za první den 1888 lidí, tedy téměř dvě pětiny z požadovaných 5000. Testovaní místa pro dospělé do 59 let jsou v Zítkových sadech u ministerstva zdravotnictví a na náměstí Míru, pro seniory a odpoledne pro děti je v Kateřinské zahradě nedaleko Karlova náměstí.

Nejvíc zájemců za první den dorazilo ve čtvrtek v Praze ve věkové skupině 40 až 59 let. Vyšetření z kapky krve z prostředníčku by mělo podle plánu studie absolvovat ještě asi 850 dětí od osmi do 17 let, necelých 900 lidí ve věku 18 až 39 let, 700 mezi 40 a 59 lety a 666 seniorů do 89 let. Další lidi testují také v Institutu experimentální medicíny, kam zvou na testy své vybrané pacienty.

I v IKEM jsme dnes spustili testování v rámci studie kolektivní imunity proti novému typu koronaviru. Umožní zjistit, zda se výlučně naši pacienti setkali s nákazou a vyhodnotit potenciální rizika. K testování zveme postupně formou SMS.

Více na https://t.co/rw9uBtQ0MY. pic.twitter.com/5Ycft0Jcjn — IKEM (@ikemcz) April 23, 2020

V Brně jsou odběrová místa uprostřed Moravského náměstí a v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Za první den tam otestovali 1431 osob z plánovaných 5000. Největší zájem tam byl mezi seniory, po prvním dni zbývalo otestovat už jen 370 z 1000. Naopak hodně dobrovolníků potřebují dnes a v dalších dnech v ostatních věkových kategoriích, u dětí 944, u mladších dospělých 1164 a starších 1091.

V Litoměřicích je potřeba otestovat 3000 lidí. Za první den jich dorazilo 573, Nejvíce ve věku od 60 do 89 let, a to 275. Potřeba je otestovat ještě více než 700 seniorů, přes 800 starších dospělých a téměř 900 mladších dospělých.

Dnes testování začalo také na Olomoucku, kromě krajského města i v Uničově a Litovli. Přímo v Olomouci mají výzkumníci v plánu 4000 testů, z toho 2500 ve dvou lokalitách, které byly na začátku epidemie kvůli vysokému výskytu nakažených uzavřené.

U stanů na testování kolektivní imunity v Brně na Moravském náměstí a u kampusu fungují pořadová čísla a lidé jsou oproti čtvrtku klidnější. ČTK to řekli Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Ondřej Dostál z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na Moravském náměstí jsou i koridory, je tam 150 až 200 čekajících, u kampusu je asi stovka lidí. Na situaci dohlíží vojenská a městská policie.

Testování zájemců začalo v Brně na dvou místech ve čtvrtek. Potrvá týden včetně víkendu od 8:00 do 18:00, doba od 8:00 do 10:00 je vyčleněná pro seniory. Ve čtvrtek čekaly na testování davy lidí, kteří se dohadovali o předbíhání nebo o věku, vojenské policii přijeli na pomoc i strážníci. "Dnes už je to poklidnější. Máme koridory a rozdáváme pořadová čísla, takže každý vidí, kolikátý je, a klidně si může odskočit na záchod nebo třeba na jídlo. Ráno upřednostňujeme seniory," řekla Jelínková. Podle ní lidé začali chodit zhruba v půl sedmé. "Opět se vytvořila řada a je tu asi 150 až 200 lidí, ale je vše v poklidu," poznamenala Jelínková.

Testování imunity, které bylo zahájeno. V akci jsou zdravotní sestry Fakultní nemocnice Brno. https://t.co/oXe6jouXmE pic.twitter.com/EudsAEOVox — FN Brno (@FNBrno) April 23, 2020

Podobná situace je i u kampusu. "Je tam asi sto lidí, nejsou žádné tlačenice, fungují pořadová čísla, takže je proti čtvrtku velký rozdíl," doplnil Dostál.

Podle Jelínkové měli lidé ve čtvrtek obavy, že je testování jen jeden den. "Vysvětlili jsme jim, že je to na týden a že mohou přijít i jindy. Ve čtvrtek jsme si mezi čtvrtou a půl pátou napočítali, kolik lidí tam stálo. Za ně jsme postavili vojáky a policii, aby už nikdo nechodil. Myslím, že se dostalo na všechny. Zafungovala i výzva, aby lidé chodili jiné dny," dodala Jelínková.