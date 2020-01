Surová vražda. Mladík přeťal spolužačce žebro a hrudní kost, soud vynesl trest

Tereza zemřela na prudkou krevní ztrátu do pěti až sedmi minut po útoku poté, co jí rány zasáhly mimo jiné srdce. Miarkovi hrozilo až 20 let vězení.

Mladík se k útoku přiznal. U soudu popsal, jak si den před vraždou připravil dva nože, prý pro jistotu, kdyby jeden ztratil. K činu se podle soudu rozhodl proto, že se dozvěděl, že Tereza má přítele. Rozhodl se, že když ji nemůže mít on, nebude ji mít nikdo, uvedl soud.

V pondělí 27. května se pak ve škole vymluvil na nevolnost a odjel do Zdemyslic. Čekal, až dívka přijede od vlaku. Vydal se za ní domů a ubodal ji nožem s šestnácticentimetrovou čepelí. Rány byly vedené velkou silou, jedna dokonce přeťala žebro a druhá hrudní kost. Po činu napsal rodině i kamarádům, že ji zabil. Jeho matka ho hned jela hledat. Našla ho za Zdemyslicemi, odvezla k dívčinu domovu a předala ho tam policii.

Se svou pozdější obětí se Miarko znal od prvního ročníku střední školy, více se začali bavit předloni v březnu. Chodili do kina, navštěvovali se, trávili spolu víc času. Intimně se nestýkali, dívka to nechtěla. Později náhle vztah ukončila, což Miarka zasáhlo. Pokusil se spáchat sebevraždu, spolykal granule na krysy. Léčil se na psychiatrii, přešel na jinou školu, ale na Terezu nezapomněl.

Obhajoba se snažila poukázat na psychickou nemoc Miarka, znalci u něj ale duševní nemoc vyloučili. Byl podle nich schopen rozpoznat, co dělá, jednal racionálně a promyšleně, ne zkratkovitě. "Posuzovaný je zcela duševně zdravý. Nebyly zjištěny absolutně žádné znaky psychózy. Motivace k činu koresponduje s racionálním jednáním a plánováním," uvedla u soudu znalkyně v oboru psychiatrie.

Rezolutně vyloučila, že by Miarko v době skutku trpěl poruchou, jako je mánie nebo deprese, netrpí ani schizofrenií ani bipolární poruchou. Mladík podle ní nejednal zkratkovitě, v době činu byl zcela příčetný a naprosto schopný rozpoznat a uvědomit si, co dělá.

O svém úmyslu řekl tři dny před vraždou svému kamarádovi. Mladík později u soudu vypověděl, že tomu nepřikládal příliš význam. Uvedl, že pozdě v noci byli oba silně opilí. Policie ho ale nyní stíhá kvůli tomu, že možný trestný čin neoznámil.