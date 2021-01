Svaz vinařů: Na víno se kvóta pro obchody nevztahuje

Novelu zákona o potravinách, která zavádí povinnost prodávat v obchodech nad 400 čtverečních metrů postupně až 73 procent potravin českého původu, schválila ve středu Sněmovna. Od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent, na 73 procent se má dostat v roce 2028. Nyní návrh novely posoudí Senát, který asi kvóty na české potraviny v obchodech odmítne. V takovém případě by poslanci o předloze hlasovali znovu.

Mezi vinaři novela vzbudila rozruch. Výsadba nových vinic v ČR totiž podléhá kvótám stanoveným EU, letos byla například povolena na 181 hektarech. "V produkci vinných hroznů Česko není ani zdaleka soběstačné. Moravské a české vinice pokrývají tuzemskou spotřebu vína maximálně z jedné třetiny, v letech slabých na úrodu ale i méně. Ani při nejlepší vůli proto není možné vyrobit žádané množství vín výhradně z domácí produkce hroznů," uvedl ve středu prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek.

Právě kvůli ohlasům vinařů se ve čtvrtek zástupci Svazu vinařů novele zákona podrobně věnovali a konzultovali ji s právníky. "Podle našich analýz se nařízené kvóty týkají potravin takzvaného krátkého dodavatelského řetězce, které jsou zároveň vyjmenované v příloze. Víno sice první podmínku splňuje, ale v příloze uvedeno není," uvedl prezident svazu Tibor Nyitray.

Zástupci vinařů upozorňují na to, že pokud by se kvóty na prodej vína vztahovaly, mohlo by to pro spotřebitele znamenat růst jeho ceny. V současné době domácí produkce tvoří asi čtvrtinu vína prodávaného v obchodních řetězcích. Pokud by jich od příštího roku muselo být 55 procent, jak kvóta stanoví, znamenalo by to méně vína v obchodech, protože vinaři by tak rychle svou produkci zvýšit nedokázali.

"Zároveň by zákazník neměl v obchodech takový výběr vína, jako má dnes. Vytratila by se rozmanitost nabídky," uvedla obchodní ředitelka firmy Vinium Velké Pavlovice Ladislava Antálková.