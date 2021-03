Své údaje ve sčítání lidu odeslalo elektronicky více než dva miliony lidí

Sčítání je povinné pro všechny obyvatele. ČR jich má zhruba 10,7 milionu. Cenzus se koná každých deset let. Začal 27. března a potrvá do 11. května. Do té doby se údaje dají vyplnit a zaslat přes internet. Od 17. dubna pak bude možné vypisovat i papírové formuláře. Doručí je sčítací komisaři. Tiskopisy budou k vyzvednutí ale i na většině pošt.

ČSÚ zatím dostal 960.000 kompletně vyplněných formulářů. Dalších 165.000 je vypsaných částečně. Jsou v nich údaje za byt a některé členy domácnosti, ostatní dostali odkaz na formulář a musí do něj ještě doplnit informace za sebe. "Při přepočtu na osoby je to dosud celkem 2,250.000 sečtených," uvedla mluvčí sčítání.

Podle ČSÚ za první sčítací víkend dorazilo nejvíc formulářů z Prahy a Středočeského kraje, které jsou nejlidnatější. Při přepočítání množství vyplněných formulářů na stovku bytů vede Praha s 19 formuláři na stovku bytů. Další tři příčky ve vyplňování obsadily se zhruba 16 odeslanými formuláři na sto bytů Ústecký, Karlovarský a Středočeský kraj. "Je vidět, že velmi aktivní jsou při on-line sčítání obyvatelé Ústeckého a také Karlovarského kraje, který je co do počtu obyvatel nejmenší v České republice,” podotkl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Ve Zlínském kraji to bylo 12 vyplněných formulářů na stovku bytů a na Vysočině, v Jihočeském a Královéhradeckém kraji 13. Ve zbývajících regionech statistici napočítali 14 až 15 formulářů na stovku bytů.

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy budou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či chat s operátorem.