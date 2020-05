Tatéři se mohou vrátit do práce. Bojí se, jestli bude koho tetovat

Požadavky ministerstva příliš nezmění, přísnou hygienu dodržovali i dříve, řekli ČTK oslovení zástupci studií. Služby porušující kůži, tedy tetování, piercing či permanentní make-up, mohou od pondělí obnovit svou činnost po více než dvou měsících.

Podle piercera, modifikátora a provozovatele pražského studia Hell Miloslava Míky je zřejmé, že branže byla zasažena hodně, přesná čísla ale nejsou. Míka, který je člen Asociace profesionálních tatérů a piercerů, uvedl, že vedle lidí ve studiích tetuje řada dalších samostatně, doma, nebo také "načerno". Ti podle něj mnohdy pracovali i nadále, službu pouze nenabízeli. "Tam bych tipoval pokles o 30 až 40 procent, tolik je to nezasáhlo," podotkl piercer.

Soudí však, že zavedená studia jsou teď ve výhodě, neboť k nim lidé budou mít větší důvěru. Míní ale, že tetování bude první věc, kterou si lidé při šetření odpustí. Podle jeho odhadu je v Praze zhruba stovka studií, z toho asi 20 větších. Míka už dříve ČTK řekl, že studio má termíny na první týdny po otevření plné.

Ohledně nájmu v době pauzy Míka uvedl, že se dohodl, že nájem za dva měsíce zaplatí později. Přísná hygienická opatření studio nezatíží, neboť je dodržovalo už dříve. Míka podotkl, že nově zavedl směny, aby se zaměstnanci nepotkávali, nainstaloval germicidní lampy a pořídil omyvatelné židle do čekárny.

Podobně o hygieně mluví Tomáš Milon z holešovického studia Johnny The King. "Jsme jedno z nejčistších pracovišť, kam mohou lidé přijít. Všechno dezinfikujeme, teď jen nasadíme roušky a jedeme dál. V tomto ohledu se nic nemění," uvedl. K pauze podotkl, že si sice zažádali o kompenzaci, z té však po zaplacení nájmu zbylo minimum. Bez rezervy by situaci nezvládli.

"Na posunutí nájmu jsme se domluvili až na ten další měsíc. I to pak musíte někdy vrátit, jsou to ´mrtvé prachy´", řekl tatér. "Také nikdo neví, jak to půjde dál. Máme pět dnů na to vydělat si na další nájem a něco, z čeho budeme žít," uvedl.

Markéta Rousová z vršovického Tattoo Mija řekla, že ona a další tatérky využily podporu pro OSVČ, nepokrylo to však ani nájem. Studio také zažilo odliv dopředu objednaných klientů. "Naštěstí teď už lidé občas volají, byť to není jako dřív," řekla. Rousová se obává, že lidé na tetování nebudou mít peníze a část klientely i v budoucnu odradí strach. Dodala, že studio přitom i dříve dodržovalo přísnou hygienu.

Jako krušné zhodnotila jaro Eva Štědrá, majitelka studia Estetica, které poskytuje permanentní make-up. "Sídlíme ve Slovanském domě, ten nám tedy, s poklonou před nimi, odpustil nájem, ale museli jsme platit služby a za květen nám odpustili 50 procent. Ale stejně se klientky bojí a mám málo objednávek," dodala.