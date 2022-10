Těhotné ženy by měly navýšit denní příjem nápojů až na na 2,7 litru

— Autor: ČTK

Těhotné ženy by měly navýšit denní příjem nápojů až na na 2,7 litru, častěji jim totiž hrozí dehydratace. Kojící matky by měly zvýšit konzumaci až na 3,4 litru tekutin za den. Nižší příjem může mít zdravotní dopady, vliv na tvorbu mléka to ale nemá. Na dnešní tiskové konferenci to řekla vedoucí lékařka porodních sálů Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (ÚPMD) Petra Hanulíková.