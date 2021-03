Termín pro podání daňového přiznání se nejspíš o měsíc prodlouží

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát o měsíc prodlouží termín pro podání daňového přiznání, uvedla dnes Česká televize. V papírové podobě ho tak bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. V pondělí by o tom měla jednat vláda. Ta bude řešit i prodloužení nulové DPH u respirátorů o dva měsíce až do června.