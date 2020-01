Žena je pod dohledem, protože byla v kontaktu s jedním ze tří Němců, které nakazila Číňanka v centrále firmy v Bavorsku. V libereckém závodě, kde žena pracuje, hygienici žádná opatření nepožadují. "Karanténu v zaměstnání toho člověka nebylo nutné vyhlásit," uvedl Valenta. Podle něj jsou v denním kontaktu s ředitelem firmy i personálním oddělením.

"Takže máme podrobný přehled o tom, jakým způsobem německý zdravotní orgán vyhodnocuje všechny další osoby, které byly s německými zaměstnanci v kontaktu. A v případě, že bychom dostali informaci, tak jako jsme dostali v tom prvním, že jde o další lidi, tak bychom přikročili opět ke stejným opatřením," dodal Valenta.

Podle webu tn.cz do styku s německým kolegou přišli zaměstnanci libereckého závodu výrobce automobilových dílů Webasto. "My samozřejmě máme určitá opatření, to nepopírám," cituje web asistentku ředitele Petru Fialovou. Bližší informace však podle ní poskytne pouze německá centrála firmy. Centrála společnosti Webasto, kde onemocnění propuklo, o koronaviru informuje na svém webu.

Situaci sledují také firmy, které mají svá obchodní zastoupení přímo v Číně, patří k nim třeba sklářská společnost Preciosa-Lustry. "Situaci monitorujeme a očekáváme také doporučení zdejší vlády. Máme týmy jak v Hongkongu, tak v Dongguanu. Doporučili jsme jim necestovat, pokud to není nezbytně nutné a dát na varování zdravotních organizací. V tento moment o stažení našich pracovníků z regionu neuvažujeme, ale situaci opravdu bedlivě sledujeme a svá stanoviska přehodnotíme, bude-li to nutné," uvedl obchodní ředitel společnosti Jan Volšík.

V ČR se do čtvrtka testovalo kvůli novému typu koronaviru 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní. Nemocí se nakazilo téměř 9700 lidí, většinou v pevninské Číně, kde jich 213 zemřelo. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek večer vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze. V Evropě byla nákaza virem potvrzena ve Francii, Německu, Itálii, Finsku a Velké Británii. České ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza.

Podle Valenty by i čeští občané a firmy v současné době měli zvažovat, zda je nutné navštívit Čínu či další země v jihovýchodní Asii. V případě, že po návratu mají zdravotní obtíže, měli by kontaktovat svého praktického lékaře. Kvůli koronaviru také podle Valenty evidují hygienici zvýšený počet telefonátů. "Já si myslím, že v tento moment občané Libereckého kraje nemusí být nějakým způsobem znepokojeni. Jsme to pouze my zdravotnicí, kteří musí všechny systémy dát do pohotovosti a být ostražití," dodal.