Testy na koronavirus u íránské studentky medicíny v ČR jsou negativní

"Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí se podrobí ještě týdenní domácí karanténě," uvedl lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

V Královéhradeckém kraji bylo v domácí karanténě v souvislosti s podezřením na nový koronavirus 96 lidí, z nichž k dnešní 13:30 v domácí izolaci zůstávalo 74. Většinou šlo o Čechy, kteří se vrátili z ohrožených oblastí severní Itálie, uvedli dnes krajští hygienici. V Královéhradeckém kraji se dosud žádné podezření na koronavirus nepotvrdilo.

Krajští hygienici na svých webových stránkách zveřejnili informační telefonní linky, kam se lze obrátit v případě, že lidé potřebují radu v souvislosti s koronavirem. Doporučují lidem, kteří se vrátí z ohrožených oblastí a jsou bez zdravotních obtíží, aby využíili e-mailovu adresu koronavirus@khshk.cz. V tomto případě by měli v odeslaném e-mailu uvést své bydliště, mobilní telefon a přesné místo, ze kterého se vrací. K dispozici jsou také infolinky krajské hygienické stanice, v pracovní dny od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle 495 058 111 a mimo pracovní dny od 9:00 do 17:00 na 721 417 310.

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí by měli lidé volat infekční kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové v pracovní době od 7:30 do 15:30 na telefonní číslo 601 130 894 a mimopracovní dobu od 15:30 do 7:30 na 721 417 310. Pro získání obecných informací lze volat na nepřetržitou infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367.

V Česku se zatím potvrdily tři případy nákazy koronavirem. Nemocní jsou lidé, kteří přijeli z Itálie. Jeden z konference v Udine, druhý s rodinou z lyžařské dovolené v Benátsku a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. Jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce a dnes byli bez příznaků nemoci, nemají teplotu ani kašel. Do konce týdne jim odborníci udělají další testy.

Kvůli vývoji kolem koronaviru dnes zasedala Bezpečnostní rada státu, rozhodla například, že zastaví lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Rada také doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb kvůli šíření nového typu koronaviru.