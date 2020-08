Jak se bude vyvíjet jazyk? Expert řekl, jaký osud čeká genderově neutrální slova

Pokud ale jde o angličtinu, tak je situace odlišná. "Jazyk jako jev společenský odráží to, co se ve společnosti stalo. Nejen v USA došlo k výraznému růstu nálad, které jsou nesnášenlivé, byť se prezentují jako liberalismus a tolerance. A to se pak odrazilo v jazyce tak, že se některá slova nesmí používat," sdělil lingvista v pořadu Osobnost Plus.

V úsilí o genderově neutrální slova nespatřuje smysl. "Pokud nedojde k nějaké masivní represi, tak se to v běžném jazyce neprosadí, protože ten si žije svým životem a neřídí se příkazy shora,“ vysvětlil.

Podle Olivy je jazyk také jakýmsi zrcadlem společenského klimatu. "Je-li ve společnosti napětí, odráží se i v jazyce. Neměli bychom tedy zaměňovat příčinu a následek. Například slovo Žid nebylo nijak problematické, ale zproblematizovalo se s nástupem nacismu a antisemitismu," řekl jazykovědec.

"To, že nebudeme o některých věcech mluvit a budeme je zametat pod koberec, neznamená, že tyto věci zmizí." Karel Oliva

Úsilí "změnit" svět tím, že se přestanou používat některá slova, ze strany Organizace spojených národů přijde Olivovi minimálně nerealistický. "V horším případě je to snaha něco schovávat," nechal se slyšet.

"Tím, že zakážeme jazykově rozlišovat mezi bílými a černými, tento problém nevyřešíme. Částečně tu jde o snahu potlačit nějaký problém. Místo aby se řešil, tak se o něm zakáže mluvit, aby se dělalo, že není. Ale problémy pod kobercem naopak časem nabobtnají," uvedl Oliva příklad ze Spojených států s poznámkou, že si Američané začínají stěžovat stejně jako Češi před 30 a něco lety.

Jazykovědec se nicméně nechal slyšet, že mají Češi své vlastní zkušenosti s diktaturou, proto vědí, že to, co se odehrává na Západě, se nijak neliší od toho, čím jsme si prošli v letech 1948-89. Díky tomu jsme také více opatrní, aby se tento trend u nás nepustil takříkajíc ze řetězu.

Oliva zároveň také varoval ani tak nejen před jednotlivými slovy jako spíš polarizací společností. "Ve Spojených státech došlo ke společenské polarizaci, kterou tu máme taky, ale ne tak ostrou. A slovy se přilévá olej ohně," vysvětlil s poznámkou, že přehnaná politická korektnost má zpravidla své následky.